SAS-strejken: ”Jag är mer optimistisk i dag”

Under onsdagen meddelade SAS att flygbolagets representanter satt sig ner vid förhandlingsbordet i Oslo tillsammans med fackförbunden.

– Det är bara i förhandlingsrummet där konflikten kan lösas, sa SAS kommunikationsdirektör Karin Nyman till DN då.

Men nästan ett dygn senare hade parterna ännu inte nått en överenskommelse, trots att förhandlingarna pågått natten igenom, bekräftar SAS:s presschef Freja Annamatz för DN på torsdagsmorgonen.

Yngve Carlsen säger att parterna kommer att sitta i förhandlingsrummet tills dess att de hittar en lösning.

– Annars skulle vi inte ha suttit här, säger han till Dagens Næringsliv.

Han ville inte kommentera de faktiska förhandlingarna och har inte varit närvarande under natten, men är ändå försiktigt optimistisk.

– Jag är mer optimistisk nu än igår, säger han till E24.

Enligt norska tidningen VG satt parterna fortfarande i förhandling vid niotiden på torsdagsförmiddagen. Vid lunchtid hade inga nya beslut om fler inställda flyg lämnats ut.

Ett tecken på att tron på en lösning på konflikten ökat är att SAS-aktie stigit kraftigt under torsdagen. Vid 12-tiden hade kursen gått upp drygt 6 procent.

Strejken går in på sin sjunde dag och 709 flyg ställs in under torsdagen, vilket drabbar ungefär 54.000 passagerare. Hittills har mer än 320.000 resenärer drabbats av strejken.

