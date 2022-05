SAS tillbakavisar uppgifter om halvfulla plan

Flygjournalisten Jan Ohlsson uppgav för TT att ”Man (SAS) har fler plan i luften än någonsin tidigare och en väldigt intensiv tidtabell. Samtidigt fyller man bara kabinen till 50–51 procent. Det går helt enkelt inte ihop”.

I april låg dock bolagets kabinfaktor, ett mått på hur pass fyllda planen är, på 70,9 procent och kommunikationschefen Karin Nyman säger att inställda flyg i sommar har flera andra anledningar.

”Orsaken till de inställda flygen är försenade flygplansleveranser och brist på pilotinstruktörer vilket gör att piloter inte kan få den fortbildning som krävs”.

Karin Nyman poängterar också att inställda flygningar är ett globalt problem för många flygbolag, flygplatser och andra aktörer inom flygindustrin när hela branschen återstartar efter pandemin.

Det var under tisdagen som Dagens industri rapporterade att SAS behöver ställa in 4 000 flygningar under sommarperioden med hänvisning till personalbrist och leveransproblem.