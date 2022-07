SAS vd: ”Nu kan vi börja prata med nya finansiärer”

Den 15 dagar långa strejken tog slut natten till tisdagen, efter flera dagars intensiva manglingar med medlarna. Som i alla förhandlingar har det handlat om att ge och ta – grundidén är att båda parter ska kunna hävda att de har fått gehör för sina krav. Frågan blir:

Vad har SAS gett upp och vad har ni fått i stället?

– Jag gillar verkligen inte att tala i de termerna, jag ser det inte så. Det gäller att hitta en balans – och det har vi gjort, både för företaget och genom att vi kan erbjuda jobb åt de 450 piloter som sades upp under pandemin. Vi är trötta på strejker, det är kunderna också och nu har vi fått ett avtal på 5,5 år och piloterna står bakom vår framtidsstrategi. Det är extremt bra nyheter.

Det handlar ju för er om att ”klä bruden”; göra SAS attraktivt för tilltänkta finansiärer och få in 9,5 miljarder i nytt kapital. Hur bidrar avtalet till detta?

– De diskussionerna har varit på paus nu, ingen vill prata affärer under en strejk, men vi kommer att återuppta samtalen under de närmaste dagarna. Nu kan vi berätta att detta långsiktiga avtal, som innebär tydliga kostnadssänkningar, är en bra bas för att investera i SAS.

Vilken typ av investerare handlar det om?

– Sådana som förstår flygbranschen och hur man vänder ett flygbolag. Vi letar strategiska investerare med kunskap – både svenska och internationella.

Ett avtal är en sak, vad behöver ni göra mer för att bli lönsamma igen?

– Vi måste få igenom det vi kallar SAS Forward, där målet är 7,5 miljarders årlig besparing. Nu har vi ett avtal som bland annat gör det enklare att omförhandla villkoren med våra långivare.

Detta har varit en ganska annorlunda strejk, som inte första hand har handlat om löner eller andra villkor utom om hur flygbolaget ska drivas i framtiden. Pilotfacken har sett de nya dotterbolagen – SAS Link och SAS Connect – som ett sätt att runda avtal och anställa nya piloter till sämre villkor.

Nu kommer de 450 piloter som blev av med jobben under pandemin att återanställas med ”gradvis upptrappning till heltid” fram till 2024.

– Vi ser det som att alla piloter kan välja att bli anställda i alla tre bolag. Den som vill bo i Bergen, där Link har sin bas, ska kunna göra det.

Men då får man inte samma lön som i SAS Scandinavia?

– Nej, i Link är lönerna lägre och där finns andra krav på flexibilitet, säger Anko van der Werff.

Vad ska SAS vara – ett bolag för affärsresenärer eller ett lågprisföretag?

– Det där är ett gammelmodigt sätt att se på saker – vi kan vara ett bolag för alla, men med olika priser för olika flygstolar. SAS har varit överexponerat mot affärsresenärerna, men genom att sänka våra kostnader kan vi bli mer aggressiva i lågkostnadsspelet.

– Men business class är vårt ”bread and butter”, det utmärker oss som bolag. Vi kommer att ha kvar Eurobonus och våra lounger.

Men sätta upp en markerande gardin i flygplanen?

– Nej, vi ska ha det som nu, jag ser det som ett sätt att betona det skandinaviska, och vi får inga klagomål för att vi inte separerar folk.

SAS har tidigare sagt att strejken har kostat bolaget 100-130 miljoner dagligen i drygt två veckor. Under konflikten har cirka runt 3 700 inställda flyg drabbat cirka 370 000 passagerare, som kan tänkas kräva pengar tillbaka.

Så, vad blir slutnotan?

– Det är för tidigt att säga, den kalkylen ska vi göra under kommande veckor, säger Anko van der Werff.

Strejken tog slut på dagen ett år efter att van der Werff blev ny SAS-chef. Han skrattar högt på DN:s fråga om han ångrar sig och svarar med illa dold ironi:

– Hm. Vi har haft covid, omikron, krig i Ukraina, ryska luftrummet stängt och så en strejk. Thank you very much – det har varit ett bra år.

15 dagars strejk Den 9 juni varslade SAS-piloternas fack om strejk, den 10 juni utsågs tre erfarna medlare. Avståndet mellan parterna var för stort och den 4 juli togs 900 piloter ut i strejk - den avblåstes vid tre tiden på tisdagsmorgonen den 19 juli. SAS skriver i ett pressmeddelande att bolagets kostnad för strejken kommer att ”överskrida 1,5 miljarder kronor”. Den summan kan bli högre genom att passagerare kräver pengarna tillbaka för inställda flyg. Visa mer

