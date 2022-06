SAS-vd om jakten på nya ägare: Det verkar finnas intresse

Sverige går med på att konvertera SAS skulder till staten till aktiekapital, men tänker inte skjutsa in några nya pengar i bolaget. Det var enligt flygbolags-vd:n Anko van der Werff inte helt oväntat att staten skulle sätta ner foten till slut.

– Sett till att mandatet svenska staten har att sälja SAS har funnits så länge så var det inte så överraskande, säger han till DN kort efter näringsministerns presskonferens.

Han påpekar dock att det inte enbart var ett negativt besked.

– Beslutet är ju åtminstone tvådelat. Konverteringen av skuld är vi väldigt tacksamma för, och vi är väldigt tacksamma för stödet vi har fått genom åren. Särskilt under covid.

Är det här början på svenska statens övergivande av SAS?

– Ja och nej. Ja för att jag tror att det är det som kommer att hända framöver. Men det återstår fortfarande ett par viktiga rundor av förhandling innan vi kan prata om vad som händer med deras framtida ägarandel. De kommer konvertera skuld till kapital, det innebär att de kommer att vara en väldigt liten aktieägare i SAS. Sedan är frågan vad som händer efter det, säger Anko van der Werff.

Staten har sedan 2010 ett mandat från riksdagen att börja göra sig av med ägandet i SAS. Samtidigt har man sedan 2009 genom nyemissioner och låneupplägg stöttat bolaget med totalt 8,2 miljarder kronor.

Senast var vid den så kallade rekapitaliseringen under pandemin då staten gick in med över 5 miljarder kronor i nyemissioner och lån. Det ökade Sveriges ägarandel i bolaget till 21,8 procent.

Den danska staten äger lika mycket och lägger än så länge locket på vad gäller nya stöd. I Danmark bereds SAS kapitalbehov av finansdepartementet.

Vi är i samtal med möjliga investerare. Men vilka de är kommer vi inte kommentera

– Vi har inga kommentarer nu, men vi arbetar med frågan, säger Malte Kjems, pressekreterare hos finansminister Nicolai Halby (S).

Anko van der Werff är fåordig vad gäller danskarna.

– Vi har separata diskussioner med dem, men vi kommenterar inte vad ägarna tänker eller gör. De har också en politisk process som de behöver följa och vi respekterar det fullt ut. Det jag kan säga att de är öppna och konstruktiva konversationer om företagets behov.

I förra veckan rapporterade Dagens Industri, med hänvisning till uppgifter från källor, att det finns ett konsortium av utländska investerare som har anlitat rådgivare med målsättningen att ta över SAS.

Vilka de är eller hur diskussionerna går kan vd:n inte kommentera.

– Vi är i samtal med möjliga investerare. Men vilka de är kommer vi inte kommentera, säger Anko van der Werff.

Det rådet dock inget tvivel om att svenska statens nej gör det än viktigare att hitta nya investerare.

– Vi behöver attrahera en betydande mängd kapital. Det måste så klart komma någonstans ifrån, och nu är det väldigt klart att det inte kommer att komma från Sverige, säger Anko van der Werff och tillägger:

– Det betyder att vi måste sänka våra kostnader, konvertera våra skulder till kapital för att sedan attrahera nya investerare. Det är upp till oss att se till att det finns intresse, och det verkar det finnas.

Efter Sverige och Danmark så är största ägare med 3,4 procent av aktierna Wallenberg Investments, som förvaltar Wallenbergsstiftelsernas tillgångar. Vice ordförande i Wallenberg Investments är Jacob Wallenberg. Han säger så här i en skriftlig kommentar till DN:

”Vi noterar svenska statens ställningstagande och vi står som tidigare kommunicerats fullt ut bakom SAS nödvändiga arbete för att bli långsiktigt och uthålligt konkurrenskraftigt genom Forward-planen.”

SAS Forward innebär en omstöpning av flygbolaget genom minskade kostnader, omvandling av skulder och nytt kapital från nya ägare.

Familjen Wallenberg gick in med en kvarts miljard kronor när SAS drog in nytt kapital under pandemin. Hur det blir denna gång är osäkert:

”Wallenberg Investments kommer att ta ställning till huruvida vi deltar eller ej i en kommande kapitalresning när det finns ett prospekt framme och större klarhet i genomförandet av SAS Forward.”

