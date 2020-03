SAS: Vi prioriterar att flyga hem strandsatta resenärer

Antalet flyg och resenärer som är strandade ändras hela tiden och det kan komma att öka ännu mer på grund av myndighetsrekommendationerna. Det säger Freja Annamatz på SAS.

Hon säger att flygbolaget har stärkt bemanningen i sina kundkanaler och i sociala medier för att möta alla frågor från oroliga resenärer.

– Men även om vi ställer in flyg så kommer vi att göra allt för att flyga hem alla de som har biljetter med oss. Alla som har drabbats ska få information om hur de kan boka om resor, med fri ombokning. Det är vår första prioritet.

Hur många som upplever att de sitter fast på en destination som de vill lämna kan inte Freja Annamatz svara på.

Men i nuläget har flygbolaget flest resenärer som önskar komma hem från södra Spanien.

– VI förstår att det är många som är oroliga just nu. Till dem vill vi säga att vi försöker ha kapacitet att få hem alla som är utomlands och vill hem.

– För oss är det viktigt att prioritera de platser där många av våra svenska passagerare finns i nuläget, till exempel i södra Spanien.

Vilka fler destinationer som flygbolaget prioriterar kan Freja Annamatz inte säga i nuläget.

– Men vi ser på det här från destination till destination, var det är vi har många passagerare som vill hem. Det är de platserna vi kommer att koncentrera oss på när vi gör den här minskningen av avgångar.

Kommer ni att köpa in platser i andra flygbolag om det behövs?

– I normala fall hade vi bokat om till andra flygbolag om det hade behövts. Men i dag ser verkligheten inte så ut eftersom alla flygbolag har samma problematik som vi har.

I en sådan här extraordinär situation där gränser stängs, är det många som väljer alternativa sätt att ta sig hem på egen hand, menar hon.

SAS fortsätter att flyga till USA och Japan, trots att USA har satt stopp för resenärer som kommer från Europa.

– Vi har valt att fortsätta flyga till och från USA från Stockholm och Köpenhamn. Det beror på att det är så många skandinaver som vill åka hem från USA.

Det är bland annat Utrikesdepartementets avrådan från alla resor utomlands som har lett till att efterfrågan på resor har minskat, menar Freja Annamatz.

– Det är den rekommendationen som gör att efterfrågan minskat och att det finns en sådan oro för att boka resor.

Även Norwegian ställer in tusentals flygningar.

– Som en följd av många reserestriktioner ställer vi in över 4000 flighter. Vi följer utvecklingen noga och med tanke på att reserestriktionerna ändras hela tiden, kan det komma ytterligare justeringar, skriver Charlotte Holmbergh Jacobsson som är kommunikationschef vid Norwegian i ett mejl till DN.

– Det här är en mycket krävande situation, både för oss som flygbolag och för våra resenärer, när reserestriktionerna fortsätter att ändras.

– Vi gör allt vi kan för att hjälpa berörda resenärer och de som påverkas av restriktionerna kommer att bli kontaktade direkt av oss.

Ryanair kommer också att ställa in de flesta avgångarna under den kommande veckan upp till tio dagar. Flygbolaget överväger att därefter parkera hela sin flotta under april och maj.