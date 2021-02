SBAB: Högre bopriser väntas även i år

Bostadspriserna väntas öka mellan 5 och 6 procent i år, enligt SBAB:s nya konjunkturrapport. Men bolåneinstitutet bedömer att prognosen är mycket osäker och att det finns faktorer som kan tala för både högre och lägre prisökningar.

”Det under pandemin kraftigt ökade intresset för bostäder kan leda till en ännu högre prisuppgång än i vår prognos men också till en lägre om konsumtionsmönstren återgår till det normala när pandemin klingar av. En snabbare ränteuppgång till följd av stigande inflation är en annan riskfaktor värd att beakta”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar.

I fjol steg priserna på bostadsrätter med i snitt 5,3 procent och priserna på småhus 10,1 procent. Att bostadspriserna har fortsatt stiga trots pandemin och vad den inneburit för ekonomin i stort, med bland annat högre arbetslöshet, kallar Boije ”coronaparadoxen”. Intresset för att köpa ny bostad har varit starkt under hela pandemin och utvecklingen har fortsatt under inledningen av 2021.

”Det återstår att se i vilken utsträckning detta förändrade konsumtionsmönster består när pandemin klingar av ”, säger Robert Boije.

Bostadsinvesteringarna bedöms dock falla kraftigt i år. Under förra året ökade antalet påbörjade bostäder. I år väntas antalet minska med cirka 4 000 stycken till 46 000 till följd av minskade bygglov under 2020. På den nivån väntas antalet påbörjade bostäder ligga på under de närmaste åren.

SBAB räknar med att BNP växer med 2,8 procent i år, i likhet med flera av storbankerna. Arbetslösheten bedöms stiga till 8,8 procent.

Läs mer: Kolla var du har råd att bo