SEB rusar på börsen efter stark rapport

OMXSPI ligger plus 1 procent efter nästan två timmars handel. SEB som redovisat en rejält ökad vinst för första kvartalet under morgonen, stiger med nära 6,8 procent.

Bland de andra storbolagen som rapporterat under morgonen finns Handelsbanken, som ligger plus 4,5 procent, Assa Abloy minus 1,3 procent, och Telia plus 2,3 procent.

Bland dem som tappar mest av storbolagen finns Ericsson, Astra Zeneca och Essity.

I Europa är det blandat på börserna, Frankfurt ligger strax under nollan medan Paris och London ligger plus 0,2 procent.

I USA var det stora fall på börserna på tisdagen. De stora techjättarna Alphabet och Microsoft, som rapporterade efter det att börserna stängt i USA, backade rejält efter att ha gjort marknaden besviken över resultaten. Även Tesla rasade, med över 12 procent, efter ägaren Elon Musks Twitterköp. Nasdaq föll 4 procent, och är nu nere på lägsta nivån sedan 2020.

Bakom ligger en stigande oro för bland annat räntor och inflation, och även att tillväxten i ekonomin är i fara. Dessutom finns förstås oron för kriget i Ukraina, där Ryssland på tisdagskvällen stoppade gasleveranserna till Polen och Bulgarien, vilket fick gaspriserna att stiga.

Som om inte detta vore nog för marknaden att oroas av så finns en allt större oro för situationen i Kina med ökad smittspridning och stora nedstängningar. De påverkar även utanför Kina, och kan få effekter på bland annat leveranser och transporter.

I Asien var det blandat på börserna på onsdagsmorgonen.