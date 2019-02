– Inget land i världen har lyckats ta sig ur fattigdom utan tillgång till el. Man kan se hur det påverkar människors liv, säger Anders Arvidson, energirådgivare på Sidas Afrika-avdelning, som projektleder insatsen.

Förutsättningarna blir bättre för studier och att människor kan starta små företag om de slipper köpa dyrare alternativ som fotogen och batterier, menar Anders Arvidson.

I dag saknar närmare 70 procent av befolkningen söder om Sahara elektricitet, enligt biståndsmyndigheten Sida.

I Zambia startades det Sida-ledda projektet Beyond the Grid Fund for Zambia (BGFZ). Det är modell för Beyond the Grid Fund for Africa, som innefattar fyra länder Zambia, Liberia, Burkina Faso och Moçambique.

– 2017 var det bara fyra länder som hade en aktiv marknad för distribuerad energi, Kenya, Tanzania, Uganda och Rwanda. Och sedan förra året har Zambia också en aktiv marknad, tack vare projektet. Och då ser vi hur fort det kan gå, säger Arvidson.

Projektet använder sig av en form av omvänd auktion, där företag bjuds in att lämna anbud för att nå så många elkunder som möjligt i Zambia, Liberia, Burkina Faso och Moçambique som en del att nå hållbarhetsmålen 2030.

– Ett av de globala målen som världen har antagit, är att alla ska få tillgång till moderna, rena och tillförlitliga energitjänster, säger Anders Arvidson.

Projektet finansieras av Sida men genomdrivs av det nordiska finansinstitutet NEFCO. Tidigare har Sida finansierat lokala statliga myndigheter. Men i det här fallet får de ingen finansiering, utan ett uppdrag att se till att regelverk och lagstiftning och myndigheter jobbar effektivt för att nå målen.

Vilka fördelar finns det med att göra på det här sättet?

– Fördelarna med det är att det går mycket fortare, det finns betydligt färre risker med pengaförskingring eller att det inte går effektivt till, säger han och tillägger:

– Det var faktiskt en anledning till att vi började göra så här i Zambia. Ambassaden där hade haft ett avtal med en statlig myndighet, men de kunde inte redovisa exakt vart alla pengarna tog vägen.

Sidas stöd gör också att privata företag vågar låna och investera, enligt deras beräkningar, till fyra gånger Sidas bistånd, det vill säga ny elektricitet till ett värde av två miljarder kronor.