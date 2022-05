Sista minuten-tipsen för din deklaration

Nu är det bråttom om du vill slippa förseningsavgifter. Före midnatt i natt måste självdeklarationen vara inlämnad.

Logga in med e-legitimation i Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1, eller deklarera via sms med hjälp av koden som står på pappersdeklarationen.

Det går även att lämna in en undertecknad deklaration hos Skatteverkets servicekontor under deras öppettider. På ett mindre antal orter, knappt 40, finns även lådor som man kan stoppa deklarationen i, fram till midnatt i dag måndag.

Det går också att fram till midnatt begära anstånd via e-tjänsten eller skatteupplysningen.

– I dagsläget har vi drygt 700 000 personer som fått anstånd, säger skatteinformatör Athina Karapanagiotidou, på Skatteverket.

Det mesta av anstånden gäller så kallade byråanstånd, det vill säga det är redovisningsbyråer som hjälper fysiska personer eller dödsbon med inkomstdeklarationen.

Den som behöver kan få anstånd i ytterligare två veckor.

Athina Karapanagiotidou, skatteinformatör. Foto: Fialotta Bratt

För sena personer utan anstånd väntar föreläggande och förseningsavgift. Upp till tre månader sen är avgiften 1 250 kronor, därefter ytterligare 1 250 kronor. Efter fem månader utgår maximal förseningsavgift, 3 750 kronor.

I fjol var det runt 180 000 personer som fick avgift och föreläggande, enligt Skatteverket.

För de flesta stämmer deklarationsblankettens förtryckta uppgifter, men det händer att det blir tokigt.

För den som haft utgifter som ger rätt till avdrag, sålt eller hyrt ut en privatbostad, sålt värdepapper eller använt rot- eller ruttjänster kan det vara värt att kontrollera uppgifterna noga.

Många arbetade hemifrån även i fjol, men Skatteverket medger inte avdrag för skrivbord eller internetuppkoppling då det anses normalt för ett hem. Arbetsrum kan däremot vara avdragsgillt om arbetsgivaren inte erbjuder arbetsplats, rummet enbart används för arbete och har egen ingång.

Utgifter för resor till och från arbetet på över 11 000 kronor kan vara avdragsgilla, liksom utgifter för dubbelt boende.

Alla bostadsförsäljningar måste deklareras. Vissa kostnader som mäklararvode och avgifter för lagfart och pantbrev får dras av från försäljningspriset och därmed minska skatten, medan till exempel reparationer som är äldre än fem år eller renoveringar som totalt kostat mindre än 5 000 kronor under ett kalenderår inte är avdragsgilla.

Skatten på bostadsvinst efter avdrag, så kallad reavinstskatt, uppgår till 22 procent av vinstbeloppet.

– Du kan skatta av resvinsten direkt eller begära uppskov. Tänk på att det är vinsten man begär uppskov på, inte skatten, säger Arturo Arques, Swedbanks privatekonom.

– Använd eventuell skatteåterbäring till att öka sparbufferten så att du klarar oförutsedda utgifter framöver, eller låt pengarna bli grundplåten till ett nytt sparmål, råder Arturo Arques, privatekonom på Swedbank. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

För att få uppskov ska man köpa eller ha köpt en ny permanentbostad och uppskovsbeloppet måste vara minst 50 000 kronor. Vid förlust får 50 procent av förlusten dras av.

Den 1 januari 2021 upphörde uppskovsräntan. Det innebär att du inte behöver betala skatt på uppskovsbeloppet om du sålt din bostad 2021 eller senare, enligt Swedbank. Även försäljningar 2016–2020 kan ge slopad uppskovsränta, efter begäran i efterhand.

Vidare går det att hyra ut sin privatbostad skattefritt upp till 40 000 kronor per år. Överskott deklareras som inkomst av kapital och beskattas med 30 procent.

Utgifter for bostadsräntor är avdragsgilla. Ränteutgifterna kan delas upp mellan sambor/makar. Även ränteskillnaden vid förtidsinlösta bolån räknas som en avdragsgill ränteutgift. Räntan på studielån från CSN är däremot inte avdragsbar.

Fram till midnatt i natt den 2 maj har du på dig att lämna in deklarationen. Samma tidsfrist gäller för den som behöver begära uppskov. Foto: Claudio Bresciani/TT

Från och med den 1 januari 2021 kan privatpersoner få skattereduktion med upp till 50 000 kronor per person och år för delar av kostnaden för arbete och material vid anlitande av företag för installation av grön teknik, till exempel solceller.

Vid köp eller försäljning av aktier, fonder och andra värdepapper kan vinst och förlust kvittas mot varandra i inkomst av kapital.

Arbetskostnader för hushållsnära tjänster (rut) är avdragsgilla upp till 75 000 kronor per person och år. Avdraget för reparation, underhåll, om- och tillbyggnad (rot) är max 50 000 kronor per person och år. Det sammanlagda rot- och rutavdraget för privatpersoner är max 75 000 kronor per år, enligt Swedbank.

Sparande i en pensionsförsäkring eller ett pensionskonto är avdragsgillt på 35 procent av förvärvsinkomsten upp till tio prisbasbelopp (476 000 kronor år 2021) per år.

– Eventuell skatteåterbäring kan sparas som buffert till oförutsedda utgifter i livet. Har du redan en ordentlig buffert kan skatteåterbäringen bli en bra grundplåt till ett nytt sparmål, råder Arturo Arques på Swedbank.