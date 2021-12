SJ-chefen: Räkna med inställda avgångar fram till mars

SJ:s nya planeringssystem, som hanterar både tågens tidtabell och de anställdas scheman, fortsätter att ställa till bekymmer för bolaget. Systemet, som togs i bruk den sista oktober, har lett till hundratals inställda avgångar och stor frustration bland personalen. I grunden handlar utmaningen om att få personal och tåg till rätt del av Sverige för att kunna avgå enligt tidtabellen. Något som har visat sig vara lättare sagt än gjort med det nya planeringssystemet.

– Det känns som totalt kaos, sa fackklubbsordföranden Helena Henriksdotter till DN strax innan jul.

I början av december gjorde SJ en rockad i ledningen där den chef som tidigare ansvarat för trafik och service fick lämna sina arbetsuppgifter. Ny på posten är Lars Lindberg som tidigare var chef för bolagets tågflotta. Hans uppdrag är att försöka lösa den uppkomna situationen och få det nya systemet att fungera.

Det första steget är att etablera en bra nulägesbeskrivning och att inte försöka släta över problemen som finns, berättar han.

– Min spaning efter tre veckor är att det är många grejer som behöver fixas till. Bekymret med det är att det här kommer att ta tid. Vi kommer att behöva arbeta ännu mer systematiskt för att ta oss ur det, säger Lars Lindberg.

Lars Lindberg, nytillträdd direktör för trafik och service på SJ. Foto: Peter Ljungwall/SJ

Planeringssystemet, som levererats av det tyska företaget IVU, testades av SJ under flera år innan det togs i bruk fullt ut i oktober. Ändå lyckades företaget inte upptäcka de problem som blivit uppenbara efter att det lanserades skarpt.

– Vi låg parallellt med två system under en kort period och uppfattade det då som att allt fungerade som det skulle. Sedan drog vi ur sladden till det gamla systemet eftersom det är väldigt påfrestande att hålla två system fullt uppdaterade. Med facit i hand borde vi inte ha gjort så. Vi skulle ha testat mer.

När problemen väl uppdagades – kunde man inte gå tillbaka till det gamla systemet?

– Det var naturligtvis en av de första frågorna jag ställde mig också. Men de besked jag har fått är att det inte är möjligt längre. Men som allt här i världen är det en fråga om uppoffringar, och jag har inte hunnit bottna i hur mycket stök det skulle vara att gå tillbaka.

Hur ser du på att det är så?

– När du gör systembyten klipper du alltid med det gamla systemet vid något tillfälle, och det tar inte lång stund innan det blir obsolet. Att gå tillbaka till det gamla när vi har klippt banden är som att införa ett nytt system igen.

Under jul- och nyårshelgen har SJ meddelat att cirka 30 avgångar per dag ställs in, men att samtliga resenärer som bokat får plats på andra tåg. SJ har tillfälligt löst schemaproblematiken genom att glesa ut avgångarna och koppla på fler vagnar på tågen som går. Men att tvingas reducera trafiken är inte en situation som Lars Lindberg är nöjd med.

– Det är ju jättedåligt. Vi vill inte vara här över huvud taget. Att bedriva järnvägstrafik är i grunden en stor planeringsaktivitet. Att den planeringen hamnar i det här läget är allt annat än bra, säger han.

SJ-chefen räknar med att bolaget kommer att tvingas fortsätta ställa in omkring 30 avgångar per dag under det första kvartalet nästa år.

– Vi kommer att ha en mindre reduktion i antalet turer under i alla fall januari och februari, men kanske även i mars. Det kommer att gradvis bli bättre. Just nu säkrar vi att vi kan köra trafiken som vi vill köra. Sedan måste vi se till att få scheman som fungerar för personalen.

Har ni någon plan för att göra något helt annat om ni inte kan få det här systemet att fungera?

– Vi tittar på det här strategiskt. Beroende på hur vi landar i nulägesanalysen kan vi naturligtvis hamna i ett läge där vi behöver göra något helt annat. Men på kort sikt har vi inget annat val än att få det här att fungera. Det är ett gigantiskt system att få ihop all trafik, och det är inget som du bara kan gå ut och köpa upp.

Hur bedömer du personalens förtroende för er i ledningen kring de här frågorna?

– SJ har inte lyckats så bra som vi skulle ha velat. Det är personalen som drabbas med dåliga scheman. Jag har gått ut internt och sagt att många saker behöver rättas till, men att det här kommer att ta tid.

Vad notan kommer att landa på för att lösa problemen med planeringssystemet kan Lars Lindberg inte svara på i dagsläget.

– Det är klart att vi alltid försöker arbeta kostnadseffektivt. Men i det här läget är prioriteten att hitta en effektiv plan framåt och inte fundera så himla mycket på pengar.

SJ:s tågkaos – detta har hänt Det nya planeringssystemet IVU/Rapid som infördes den sista oktober hanterar både tågens tidtabell och de anställdas scheman. Under november tvingades SJ ställa in hundratals avgångar, primärt inom regionaltrafiken i Mälardalen. Mälardalstrafiks ordförande Kristoffer Tamsons (M) har krävt att SJ ska betala miljonbelopp i ersättning för de inställda turerna. SJ:s personal har larmat om att det nya planeringssystemet skapat allvarliga arbetsmiljöproblem i form av personalbrist, för långa arbetspass och schemaändringar i sista stund. Tidigare i december hade fackförbundet Seko ett möte med SJ:s vd Monica Lingegård där problemen påtalades. Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) har också haft ett möte med SJ:s ledning och understrukit allvaret i situationen. Den ansvariga chefen har fått lämna sina uppdrag och blivit omplacerad inom organisationen. Sedan mitten av december är Lars Lindberg ansvarig för trafik och service på SJ. Under jul och nyår har SJ ställt in cirka 30 avgångar per dag. Detta kommer sannolikt att fortsätta under de kommande tre månaderna. Visa mer

