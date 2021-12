SJ-facket om arbetssituationen: ”Totalt kaos”

Det nya planeringssystemet IVU/Rapid som SJ införde i november har försatt bolaget i en djup kris. Hundratalas avgångar har ställts in och personalen larmar orimliga arbetsförhållanden. Under jul- och nyårshelgen är runt 30 avgångar inställda per dag. Men det är bara toppen av isberget.

– Det känns som totalt kaos faktiskt, säger Helena Henriksdotter, ordförande för Sekoklubben som bland annat organiserar ombordpersonalen på SJ.

Det stora problemet med planeringssystemet är att personalens arbetstider ändras med kort varsel. Helena Henriksdotter, som själv är tågvärd, berättar att den lokförare hon just arbetat med hade fått starttiden för sin tur ändrad under natten, från klockan 05.16 till 04.48.

– Det är ju svårt att veta när man ligger och sover. Vi går otroligt mycket på dygnsbesked nu och man vet inte om tågen kommer att gå som planerat. Folk blir väldigt arga eftersom de får så sena besked.

Hon är kritisk till att SJ valde att införa ett så pass obeprövat planeringssystem – i synnerhet under en period då många reser hem för att fira jul med familjen.

– Det är så jäkla rörigt att det inte är klokt. Det är chockerande att man valde att införa det här systemet nu när vi har jul- och nyårstrafik.

I förra veckan satt fackförbundet Seko i krismöte med SJ:s vd för att diskutera arbetsmiljöproblemen som uppstått. Men än så länge verkar inte någon lösning vara i sikte, enligt Helena Henriksdotter.

– Nu har vi kommit till ett läge där alla är oerhört trötta och uppgivna. Jag utgår från att de ansvariga inte riktigt insåg omfattningen av hur stora problem det skulle bli, eftersom det drabbat så oerhört många resenärer och anställda på alla nivåer. Alltifrån förare till städare går på knäna, säger hon.

I måndags kväll gick SJ ut med ett erbjudande till personalen om 4 500 kronor extra per arbetspass för de som kan tänka sig att arbeta under julledigheten, enligt P4 Göteborg. Men för många av de anställda finns ingen möjlighet att ta extra pass eftersom arbetstiden per vecka är reglerad.

– Man måste få återhämtning också. Vi har en lagstadgad vila på 36 timmar i veckan, och det är inte speciellt många som är lediga i tre dagar och kan tänka sig att hoppa in, säger Helena Henriksdotter.

Problemen med inställda avgångar har fått SJ:s ägare att agera. Nyligen kallades bolaget till ett möte på näringsdepartementet där de fick redogöra för den uppkomna situationen.

– Bolaget informerade om att problemen som uppstått avseende inställda avgångar i samband med inkörning av nytt planeringssystem har högsta prioritet och att bolaget arbetar hårt för att lösa den uppkomna situationen, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) i en skriftlig kommentar.

SJ:s vd Monica Lingegård sa i en intervju med DN tidigare i veckan:

– Det är uppenbart att vi inte hade tränat, testat och kontrollerat tillräckligt mycket. Det är lätt att säga med facit i hand, men hade vi gjort det hade vi inte haft en så här ineffektiv produktion.

