SJ och Trafikverket oense om tågproblem – minister kräver lösningar

Läget på spåren just nu

Punktligheten:

87,3 procent av tågen som fanns med i planeringen dagen före avgång anlände till sin slutstation högst fem minuter efter tidtabell under det andra kvartalet 2022. Det är bland de lägsta punktlighetsmåtten sedan 2013 och kan jämföras med 91,8 procent från samma period förra året. Precis som första kvartalet 2022 är det ovanligt många sent inställda tåg som drar ner tillförlitligheten, konstaterar statliga Trafikanalys i sin senaste rapport.

Järnvägsbranschens gemensamma mål för punktlighet i persontrafiken är 95 procent.

Inställda avgångar:

SJ har under året haft en mindre kapacitet än vad som var planerat. Så sent som i juli uppgav bolaget att man hade omkring 30 inställda avgångar varje dag. Bedömningen nu är att kapaciteten fortsatt kommer att vara under önskvärd nivå även i höst, men SJ vill inte uppge någon siffra.

Mälartåg, där MTR sköter driften, kommer på vissa sträckor att ha reducerad trafik under vardagar jämfört med den planerade tidtabellen på grund av förarbrist. Reduceringen uppskattas till knappt 14 procent uppger MTR.

MTR Express som kör snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg rapporterar ingen planerad minskning av kapaciteten i höst.

Källor: Trafikanalys, Trafikverket, SJ, MTR.