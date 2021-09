SJ ser nya trender när fler jobbar på distans

SJ väntar sig nya resvanor när fler får möjlighet att arbeta på distans även fortsättningsvis. Ett sådant exempel är att resorna kan komma att spridas ut mer över dygnet när flexibiliteten ökar.

– Fler kommer jobba på distans och kanske åker in till kontoret från fritidshuset 2-3 gånger i veckan. Många kanske också väljer att bo längre ifrån kontoret, säger Anton Almqvist-Källén.

Han tror att fler affärsresor kommer att ske med tåg snarare än med flyg framöver.

– Vi har tecknat tusentals nya företagsavtal och allt fler svenska bolag kommer välja att göra tjänsteresor med tåg, säger han och fortsätter:

– Det går också att jobba på tåget, det tror vi fler kommer att göra och att det blir naturligt för arbetsgivarna att tillåta att medarbetare arbetar några timmar på resande fot.

För att underlätta för affärsresenärer investerar SJ i ny teknik som ska förbättra internetuppkopplingen. Det sker dels genom att installera så kallade radiotransparenta fönster på nya X2000, som förbättrar uppkopplingen. Stora delar av den tekniska utrustningen byts också ut på övriga tåg för bättre internet, enligt Anton Almqvist-Källén.

– Parallellt med detta pågår ett arbete i hela vår bransch, tillsammans med telekomoperatörerna, för att förbättra täckningen längs med järnvägen och i tågtunnlar där det ibland kan vara dålig mottagning.

– Vi är övertygade om att allt fler kommer arbeta ombord på tågen, därför är detta en väldigt viktig fråga för hela vår bransch, fortsätter Anton Almqvist-Källén.

Anton Almqvist-Källén, presskommunikatör på SJ. Foto: Mats Ek

Redan den 15 juli släpptes restriktionen som innebar att tåg och bussar bara fick köra med 50 procents beläggning. När beskedet om att tågen återigen fick börja köra med full kapacitet ökade bokningarna kraftigt.

– Vi såg en markant ökning av antalet besökare på sj.se samma dag. Det var en spikrak kurva uppåt, säger Anton Almqvist-Källén.

Från låga nivåer under 2020 var bokningarna vissa dagar under sommaren på samma nivåer som under 2019.

– Det märks att svenskarna vill återvända till tåget.

Bokningarna har sedan dess följt vaccinationstakten och ökar successivt, enligt Anton Almqvist-Källén.

– Vi märker att det blir fler och fler som pendlar med oss till och från jobbet, inte bara på regionaltåg utan även på längre sträckor, säger han.

Efter regeringens presskonferens i förra veckan – där det gavs besked om att de flesta restriktioner försvinner – märktes däremot inga tydliga tecken på ett kraftigt ressug. Men SJ räknar med ett ökat tågresande under hösten.

– Det mesta tyder på att bokningarna kommer öka under hösten.

Företaget Flixbuss, som trafikerar sträckor i södra delen av Sverige, ser att veckopendlarna redan har återvänt. Även här har vaccinationsgraden speglat antalet resenärer.

– Vi ser sakta men säkert när resenärerna återvänder men det kommer ta tid innan alla resenärer är tillbaka. Vi har levt med en begränsad tillvaro under lång tid, säger Kajsa Ekelund, pressansvarig på Flixbuss.

Kajsa Ekelund, pressansvarig på Flixbuss. Foto: Pressbild

Det syntes även för Flixbuss en kraftig uppgång i samband med de lyfta restriktionerna om ”vartannat säte” lyftes.

– Vi har sedan dess haft en bra försäljning under sommaren. Vi är inte uppe i de nivåer vi hade innan pandemin men vi hoppas så klart att våra resenärer känner sig trygga med regeringens beslut och vågar resa mer kollektivt, säger Kajsa Ekelund.

Stockholmsbaserade Westin buss har sett en ökning i bokade resor för konferenser och evenemang under hösten.

– Det gäller framför allt för offerter som bekräftats för resor under hösten, skriver David Hasselgren, säljare på Westin buss, i ett mejl.

