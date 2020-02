SJ snuvat på nattågsträcka

SJ fortsätter som operatör på den senare sträckan medan sträckan Stockholm-Narvik har tilldelats Vy Tåg AB, som ingår i norska Vygruppen och ägs av norska staten, enligt ett pressmeddelande.

Sträckan Stockholm–Luleå–Narvik har trafikerats av SJ sedan 2008. Att den nu övergår till en annan operatör påverkar bolagets verksamhet på flera orter.

Totalt rör det sig om drygt 500.000 resor per år, två nattåg tur och retur Stockholm–Narvik, via Luleå samt dagtrafiken mellan Luleå och Narvik som från och med den 13 december i år trafikeras av Vy Tåg.Totalt rör det sig om drygt 500 000 personresor per år som från och med den 13 december 2020 trafikeras av Vy Tåg, som förutom nattågen mellan Stockholm och Narvik också tar över dagtrafiken mellan Luleå och Narvik.

”Det kommer att påverka SJ:s verksamhet i Luleå, Umeå, Gävle och Sundsvall. Hur verksamheten kommer att påverkas är för tidigt att uttala sig om”, skriver SJ i ett pressmeddelande.

Samtidigt meddelar bolaget att man från i sommar tar över ansvaret för trafiken Storlien–Trondheim.

Läs mer: SJ försöker diktera villkoren för hela branschen