SJ tror på bättre internet för nygammalt X2000

Det var festivalstämning på Stockholms centralstation när SJ:s nya X2000-tåg invigdes på tisdagsförmiddagen. Hundratals medarbetare från SJ stod i avgångshallen och viftade gröna flaggor med företagets logga på. En fanfar spelades på perrongen innan SJ:s vd Monica Lingegård invigde det första av 36 tåg som ska byggas om.

– Det känns fantastiskt bra. Jag vill påstå att det är ett av världens mest hållbara tåg. Vi vill vara drivande i utvecklingen och hoppas att det ska få svenskar att välja bort flyget och bilen.

SJ:s vd Monica Lingegård är stolt över satsningen där 36 gamla X2000-tåg byggs om och vill vara drivande i utvecklingen mot ett mer hållbart resande. Foto: Miranda Solvang

I stället för att köpa in nya tåg har man valt att bygga om de gamla. 5000 ton stål återanvänds i form av stålchassit och hjulupphängningen.

– Det är häftigt att vi har kunnat återvinna så mycket. Det hade varit enkelt för oss att köpa in nya tåg men vi valde en annan väg som krävde mycket av oss. Det är viktigt att stora företag kan visa vägen och vi hoppas det ska smitta av sig.

På Stockholms centralstation hade mängder av SJ-anställda samlats för att vinka av det nya X2000-tåget. Foto: Miranda Solvang

Men mycket annat på tåget är nytt. Hela drivsystemet och även signalsystemet har bytts ut.

– Det är som att vi har bytt ut hjärnan på tåget och det har blivit ett mycket intelligentare fordon, säger Arvid Fredman, fordonsdirektör på SJ.

På de nya tågen finns det ungefär fyra gånger fler datorer än på de gamla. De ska hjälpa till att effektivisera driften av tåget. Istället för att driftfel rapporteras manuellt kan tåget självdiagnosticera fel och koppla bort delar som stör resan.

– Systemet är robustare och det är en mindre risk för störningar. Med nya X2000 höjer vi punktligheten. Det kan fortfarande vara störningar i infrastrukturen men från vad vi kan påverka kommer det ge en högre pålitlighet.

Arvid Fredman är fordonsdirektör på SJ. han berättar att det nya drivssytemet på tåget kommer göra det punktligare. Foto: Miranda Solvang

Uppkopplingsproblemen på SJ:s tåg ska lösas med nya radiotransparenta fönster. De ska obehindrat släppa in signaler från telefonimaster längs spåret och förbättra uppkopplingen på tåget, något som har efterfrågats av SJ:s kunder.

Arvid Fredman menar att deras tester visar att det fungerar mycket bra men vill ändå gardera sig för att det kan uppstå uppkopplingsproblem.

– De mätningar vi har gjort visar på en stor effekt. Men det behövs också ytterligare satsningar från telefonioperatörer så att det också finns signaler som tar sig in i tåget.

Med de nya systemen ombord kan tåget självdiagnosticera driftfel och koppla bort delar som stör resan. Foto: Miranda Solvang

Som DN har skrivit om tidigare är en viktig del i satsningen att locka till sig företagskunder. Ombyggda lounger, ny första klass och en lugn andra klass är några delar som kommersiella direktören Mats Almgren hoppas ska locka affärsresenärerna till tågen.

– Företagsresandet ska bli ett helt koncept. Det börjar i loungen som vi har byggt för att bli mer bekväm. Sedan ska det gå att sitta bekvämt och jobba i lugn och ro.

”Det är omodernt att flyga till orter man kan åka tåg till” säger Mats Almgren, kommersiell direktören på SJ. Han tror att fler affärsresenärer kommer välja tåget i framtiden. Foto: Miranda Solvang

Just bekvämligheten har varit en viktig del i framtagningen av den nya inredningen som förra året tilldelades utmärkelsen ”Best of the best” i Red dot design awards. Elektriska stolsinställningar, ljuddämpande tyg och behagligare belysning som anpassas efter tiden på dygnet.

Mats Almgren berättar att privatresenärerna redan har hittat tillbaka till SJ och han tror att det bara är en tidfråga innan affärsresenärerna följer efter.

– Det är omodernt att flyga till orter man kan åka tåg till. Och folk jag träffar inom näringslivet håller med och berättar för mig att det finns starka strömningar inom näringslivet som säger att man kommer välja tåget vid inrikesresor.

Det nya tågets inredning tilldelades utmärkelsen ”Best of the best” i Red dot design awards förra året. Foto: Miranda Solvang

SJ har enligt Monica Lingegård ett stort ansvar för att tillhandahålla ett klimatsmart resealternativ men hon ser också hinder på vägen.

– Det är viktigt att vi får med politiken på det här också. Med tåget har vi ett etablerat välfungerande och klimatsmart system. Så det gäller att det sker investeringar i infrastrukturen för personresor men även godstrafik.

Vidare anser hon att Sverige skulle kunna göra mer för att främja miljövänliga alternativ.

– Jag tycker det borde sättas ett pris på koldioxidutsläpp vid flygresor. Det är inte okej att kunna flyga för 300 kronor till Göteborg. Det står inte i proportion till skadan man gör.

Vd Monica Lingegård tycker att Sverige borde göra mer för att främja klimatsmart resande. Foto: Miranda Solvang

Det nya tåget rullar vidare mot Göteborg. Monica Lingegård är glad för att tåget nu har satts i trafik och ser det som att SJ har lagt ribban högt.

– Vi som en så stor och marknadsledande aktör måste våga och vilja göra sådana här satsningar. Det här är tågvägen in i framtiden.

SJ:s personal om det nya tåget:

”Det är tystare och ger en mycket bättre arbetsmiljö säger”, säger lokföraren Thomas Borg, här med Jörgen Hellström. Foto: Miranda Solvang