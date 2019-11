Skadestånd till influerare efter kritiserad kampanj

Kampanjen, som bland annat innehöll annonser utomhus och i tunnelbanan i Stockholm, går ut på att få upp arbetsgivares ögon för kompetensen som finns bland personer med funktionsvariationer, men som inte används. På reklambilderna har ansikten på kända människor redigerats in på personer med olika funktionsnedsättningar.

Kampanjen gjordes i samråd med både Natalie Eriksson och Therése Lindgren, influeraren som redigerats in på Natalie Erikssons kropp, men efter en våg av kritik mot greppet drogs just Natalie Erikssons del i ”Gör plats” – som kampanjen heter – in.

Natalie Eriksson, som har en CP-skada, menar att hon inte informerats om kampanjens budskap, och nu går alltså Arbetsförmedlingen med på att betala ut skadestånd till modellen.

– Jag är tacksam för ursäkten. Det är klart att jag helst skulle slippa gå igenom detta. Men att begära skadestånd var självklart för mig. Jag är väldigt modig när det gäller mina rättigheter. Det känns bra att de har förstått sitt fel, skriver Natalie Eriksson.

Totalt rör det sig om 30.000 kronor som betalas ut och enligt Natalie Eriksson kommer pengarna investeras i hennes Youtube-kanal.

– Summan kommer att gå till att köpa utrustning och videomaterial. Jag är så trött på att söka jobb så jag skapar ett själv, skriver hon till DN.

Arbetsförmedlingen bekräftar att en överenskommelse är nådd med Natalie Eriksson och att man bett om ursäkt, såväl skriftligt som muntligt till influeraren.

– Hon har sagt att hon känner sig diskriminerad mot och det har vi förståelse för. Det är jättetråkigt att det har blivit såhär, säger enhetschefen Katarina Pettersson-Brdarski.

Något fortsatt samarbete med Arbetsförmedlingen är inte aktuellt, enligt Natalie Eriksson.

– Jag vet inte hur vi kan belysa arbetslösheten bland oss med funktionsvariationer. Just jag har gett upp på att skicka CV:n så nu kommer jag skapa mina jobb via Youtube, föreläsningar och skrivandet.