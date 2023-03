Skaffa digital brevlåda för att se din deklaration snabbare

Tidigare var det ett krav att ha digital brevlåda för att få skattepengar i den första utbetalningen i april. Det kravet finns inte längre. I år gäller att alla som deklarerar digitalt senast den 30 mars, inte gör några ändringar eller tillägg och har anmält ett kontonummer till Skatteverket kan få pengarna i den tidiga utbetalningen före påsk.

Skatteverkets kampanj för några år sedan som syftade till att fler skulle skaffa en digital brevlåda tycks ha gett resultat. När kampanjen drog igång 2017 hade ungefär 20 procent av befolkningen över 16 år en sådan brevlåda. Under 2022 använde 7 av 10 svenskar över 18 år en digital brevlåda. Av pensionärerna var det nästan hälften som hade en digital brevlåda enligt Internetstiftelsen.

Nu för tiden är fördelen med en digital brevlåda i deklarationssammanhang in stort sett att du kan se din deklaration och skatteuträkning extra tidigt. De som har en digital brevlåda söndagen den 5 mars får en kopia på deklarationen till sina brevlådor från måndag den 6 mars.

De som saknar brevlåda får vänta till fredagen den 10 mars när de kan logga in på skatteverket.se och se deklarationen. Pappersblanketterna skickas ut mellan den 15 mars och den 15 april. Innan Skatteverket började skicka ut deklarationerna digitalt till brevlådorna kunde det vara svårt att komma in på hemsidan det datum det blev möjligt att logga in.

Av pensionärer har nästan hälften en digital brevlåda. Foto: Henrik Montgomery/TT

Skatteuträkningen visar om du ska få pengar tillbaka eller betala restskatt men du kan inte godkänna deklarationen förrän den 14 mars. Du har alltså lite drygt två veckor på dig att godkänna deklarationen från att den öppnar om du vill ha skattepengarna tidigt. Godkänner du deklarationen senast torsdagen den 30 mars får du pengar tillbaka redan veckan därpå den 2–3 april.

Det finns tre digitala brevlådor att välja på för att få en kopia av deklarationen. Du kan läsa mer om brevlådorna hos Skatteverket. Tänk på att du inte längre kan få post från myndigheter till brevlådan e-Boks. Har du den brevlådan behöver du skaffa någon av de tre andra för att se deklarationen.

Funderar du på om du har en digital brevlåda och i så fall vilken kan du kolla det hos Skatteverket. Du loggar in på Mina sidor och klickar på rutan till höger med texten ”Digital Brevlåda”.

Det finns fler fördelar med digitala brevlådor och de gäller även när det inte är deklarationstider. Du får viktig post samlad på ett ställe, den digitala brevlådan är säkrare än mejl eftersom du loggar in med e-legitimation, posten finns kvar tills du raderar den, du kan läsa posten var du än är, du ser snabbt om det tagits en kreditupplysning på dig. Dessutom minskar statens portokostnader och miljön påverkas mindre.

Fakta. Tre digitala brevlådor för deklarationen Det finns tre digitala brevlådor för dig som vill ha din deklaration digitalt. Gemensamt för dem är att du loggar in med hjälp av e-legitimation. Min myndighetspost. Statens brevlåda för digital post. Hit kan du få post från myndigheter, regioner och kommuner. Men inte från privata aktörer. Kivra. Privatägd brevlåda. Hit kan du förutom från myndigheter regioner och kommuner även få post från de fler än 30 000 företag som, enligt Kivra, är anslutna till tjänsten. Kivra sparar även digitala kvitton. Billo. Privatägd brevlåda som startades 2022. Hit kan du få post från myndigheter, regioner, kommuner, privata aktörer och även fysiska brev som scannats in. Visa mer

Läs mer:

Viktiga datum inför deklarationen