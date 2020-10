Skånsk äppelmustare satsar på svensk calvados

Så här års kommer äppelodlarna i strid ström till skånska Sövde. Skördesäsongen är i full gång och på gårdsplanen till det lokala musteriet sprider sig en karakteristisk doft av nyskördad frukt.

Höstmånaderna innebär långa arbetsdagar för äppelmustaren Bonny Håkansson.

– Äpplemottagningen öppnar sista helgen i augusti och stänger sista helgen i november. Under den perioden tar vi emot äpplen både från större odlare och privatpersoner med äppelträd hemma i trädgården. Måndag till torsdag pressar vi frukten, tisdag till fredag tappar vi den på flaskor.

Bonny Håkansson arbetade länge som pressfotograf och som sådan prisbelönades han vid flera tillfällen med utmärkelsen Årets Bild. Men livet som frilansare kan stundvis vara tufft och för att trygga upp ekonomin när barnen var små började han se sig om efter något att komplettera med.

Franz Guschelbauer lämnar in äpplen till Mikael Björfjäll och Billy Wallin på Sövde Musteri. Foto: Anders Hansson

Året var 2007 när han fick höra talas om att ortens äppelmustare skulle gå i pension.

- Jag fick gå bredvid som lärling under en säsong och året därpå tog jag över. Sedan dess har jag faktiskt inte fotograferat, det här tar all min tid, säger han.

Bonny Håkansson är Sövdes femte äppelmustare i ordningen. Den vackra tegelbyggnaden mitt i byn uppfördes på slutet av 1800-talet och omvandlades till äppelmusteri på mitten av 1950-talet när trädgårdsföreningen i Sjöbo flyttade sin verksamhet hit.

– Jag fortsatte med det traditionella hantverket men kände också att jag ville göra något mer och vidareutveckla produkterna. I dag gör vi drycker av både rabarber och fläder – och snart ska jag tappa upp min första calvados.

Redan 2009 satte han några tusen liter äpplemust på jäsning. Musten, tillverkad på frukt från trädgårdar över hela Skåne, har nu gjort en lång resa – efter att ha fermenterats till cider skickades den till ett bryggeri i Nyköping där den omvandlades till 250 liter olagrad äpplesprit. Sedan dess har den legat på lagring på ekfat på en vind ovanför musteriet – och nu i höst är det alltså dags för tappning.

Bild 1 av 3 Billy Wallin sorterar äpplen innan pressningen. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 3 Äpplen tvättas innan de pressas till must. Foto: Anders Hansson Bild 3 av 3 Pastöriserad must på väg till buteljering. Foto: Anders Hansson Bildspel

– Vi har fått fram ett unikt äppledestillat med en helt egen karaktär. Lagringen i sig är en hel vetenskap. Jag har importerat allt från gamla sherryfat till fat som tidigare lagrat port- och muscatvin. Det gör att varje årgång kommer att skilja sig åt i smaken.

Bonny Håkansson kommer att kalla sitt äppledestillat för ”Sövde” kort och gott. Det berömda äppelbrännvinet som produceras i regionen Calvados i Normandie är nämligen varumärkesskyddat. Men tillverkningen är ungefär densamma.

Stolt visar han upp den egna kopparpannan importerad från Tyskland för några år sedan. Med den har han kunnat bygga upp ett äppledestilleri på gården och kan numera sköta hela processen själv – från äpple till flaska.

Bild 1 av 2 Bonny Håkansson tog över Sövde Musteri för snart 12 år sedan och har investerat och utvecklat verksamheten sedan dess. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 2 Det som inte levereras till restauranger och delikatessbutiker säljs i den egna gårdsbutiken. Foto: Anders Hansson Bildspel

– Det har naturligtvis blivit mängder av misstag längs vägen, men jag lär mig hela tiden. Bland annat har jag rest runt i England och i de franska ciderdistriken för att se hur de gör där, säger han.

Redan i dag säljs Sövde musteris avec Äpplefrost på de närmaste lokala Systembolagen. Målet är att äppledestillatet snart ska göra den sällskap i butikshyllorna. Under tiden pågår den traditionella verksamheten vid det anrika musteriet i samma anda som den alltid har gjort. Äppelodlarna kommer in på gården, lämnar sin last på en stor våg och får sedan ett kvitto. Många vill köpa tillbaka sin frukt i form av färdig must.

– Då kommer de bara tillbaka några dagar senare och kvitterar ut färdiga flaskor från butiken, säger Bonny Håkansson.