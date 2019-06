Skärpta straff för införsel av färska frukter och växter

Fakta: Att föra in växter

Införsel av invasiva främmande arter är ett brott som kan ge fängelse.

Införsel av växtskadegörare kan ge böter.

För att skydda de hotade arterna och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) och omfattar cirka 5.600 djurarter och över 30.000 växtarter.

Kanarieöarna, som tillhör EU, betraktas av Jordbruksverket som ett land.

På Jordbruksverkets hemsida finns en lista över växter som är förbjudna att föra in och de som behöver ett sundhetsintyg.

Källa: Jordbruksverket