Skatteverket drar åt snaran för ID-fuskande skattesmitare

Sverige har mer odeklarerat arbete än länder som Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Luxemburg som har en stor invandring och många arbetskraftsinvandrare. Det framgår av rapporten som har titeln ”An evaluation of the scale of undeclared work in the European Union” som kom i november förra året.

För snart tio år sedan slog Skatteverket fast att den svenska statskassan förlorade 66 miljarder per år på svartarbete. I dag är siffran knappast mindre, enligt Pia Bergman som är nationell samordnare mot svartjobb på Skatteverket.

– Jag får in mycket tips om utländska företag som inte betalar skatt i något land och erbjuder arbetskraft för halva det svenska timpriset, och om svenska företag med en snygg fasad och statliga lönesubventioner, men som i själva verket använder papperslösa svartjobbare, säger hon.

Som ett led i regeringens och myndigheternas pågående offensiv mot osund konkurrens satsar Skatteverket i år extra hårt på att bekämpa fusket med identitetshandlingar.

Pia Bergman pekar på hur falska identiteter bland annat används av företag som fuskar genom att begära lönestöd för nystartsanställningar från Arbetsförmedlingen.

– De gör det med hjälp av samordningsnummer som kan ha delats ut till människor som inte ens bor i Sverige. Pengarna går sedan till personer som inte jobbar, medan själva arbetet utförs av svartjobbande papperslösa.

Just dessa samordningsnummer är en viktig pusselbit i jakten på fuskarna. Skatteverket utfärdar dem till nyanlända, som ännu saknar svenskt personnummer, men som under asylprocessen ändå ska kunna jobba och betala skatt, skrivas in på högskola, ta körkort eller registreras som bilägare.

Numret ser ut som ett personnummer men har talet 60 adderat till födelsedatumet. Det har tidigare delats ut väl lättvindigt, fastslår Skatteverket i en ovanligt självkritisk rapport, ”En analys av samordningsnummer för beskattningsändamål” från i juni 2017.

Sedan millennieskiftet har trekvarts miljon samordningsnummer utfärdats. Ofta har nummer som delats ut för beskattningsändamål sedan inte kunnat kopplas till några inkomster.

Enligt Skatteverkets egen granskning av 4.300 av numren var tre fjärdedelar utfärdade till personer som inte hade rätt att jobba i Sverige.

För att få ett samordningsnummer behöver den som är nyanländ i Sverige inte ansöka personligen och styrka sin identitet genom att legitimera sig. Trots det uppfattar både arbetsgivare, allmänhet och andra myndigheter att samordningsnumret betyder att Skatteverket har ”godkänt” personens uppgifter och att övriga kontroller av identitet eller tillstånd inte är nödvändiga. Myndigheter och företag har börjat se samordningsnumren som ID-handlingar och att använda dem som underlag för socialförsäkringssystemet.

I sin rapport från i somras konstaterar Skatteverket att det under åratal varit möjligt för en och samma person att med falska ID-handlingar få tillgång till flera samordningsnummer, som kunnat användas till exempelvis bidragsbrott, utan att personerna på de inskickade id-handlingarna ens varit i Sverige och än mindre haft för avsikt att betala skatt här.

Polisen har ända sedan Alliansregeringens tid klagat på att Skatteverket utan krav på arbetstillstånd fått utfärda A-skattsedel och samordningsnummer till personer från länder utanför EU. I november i fjol skärptes rutinerna.

Även på regeringsnivå förbereds nya åtgärder mot svartarbete och falska identiteter.

I en lagrådsremiss från i februari föreslår regeringen utökade möjligheter att avregistrera personer med falsk identitet ur folkbokföringen, och för Skatteverket att göra oannonserade kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning.

Dessutom utreds systemet med F-skattsedel för att stävja fusk med skatt och avgifter genom att anställda kallas egna företagare. Från i sommar utökas systemet med personalliggare, och individuell månadsrapportering av löner, skatter och avgifter införs, vilket DN berättade på söndagen.