Bluffmejlen som ska få dig att tro att du ska få tillbaka pengar från Skatteverket har på senare tid börjat komma i samband med deklarationen, som ska in den 2 maj.

Nu går polisen ut med en varning från Skatteverket. I bluffmejlet luras du att klicka på en länk, och därefter att skriva in koder eller kortuppgifter.

– Vi har sett bluffmejl komma varje år när det är deklarationstider de senaste åren och de är inte alltid så lätta att avslöja. När man får mejl som uppmanar till att klicka på länkar eller direkt lämna ifrån sig kortuppgifter och koder ska man utgå ifrån att det är en bluff, säger Lotta Mauritzson brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericenter, på polisens hemsida.

Polisen påminner om att Skatteverket aldrig efterfrågar kortuppgifter i mejl eller via sms, utan endast via sina e-tjänster där du själv loggar in på deras hemsida.

Bedrägeribrotten har ökat kraftigt de senaste åren, och under 2018 var det 259.000 anmälda brott, 17 procent av totalt anmälda brott.

