Skidmask återkallas på grund av kvävningsrisk

Inga olyckor har rapporterats, men Active Brands AS som säljer produkten, har fått information om att ett barn fick andningssvårigheter. Företaget har därför gjort en frivillig återkallelse av ansiktsmask av märket Bula och typen ”Junior printed facemask”, rapporterer Konsumentverket.

Återkallelsen avser ansiktsmasker som har sålts före hösten 2019 och som saknar varningsinformationen ”Inte för barn under tre år”. Återkallelsen har varit aktuell under drygt ett år men få ansiktsmasker har lämnats in.

Därför upprepas nu informationen. Masker utan varningstext kan finnas kvar hos barnfamiljer och riskerar att användas av barn under tre år, vilket då innebär en kvävningsrisk.

De modeller av produkten som har funnits till försäljning efter hösten 2019 är korrekt märkta.

Den som har en skidmask för barn av märket Bula av typen Junior printed facemask uppmanas att lämna tillbaka den till återförsäljaren eller Active Brands och få full återbetalning.

