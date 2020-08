Skolfest backar om återbetalning

Som DN tidigare kunde berätta har 1.200 studenter i Stockholm som i våras gick ut ur gymnasiet köpt biljetter till en särskild ”Mösspåtagningsfest”.

Festen blev inte av som planerad i april på grund av coronapandemin, utan sköts fram till augusti. Men då restriktionerna om folksamlingar fortfarande är i kraft ställdes festen in.

Skolfest lovade återbetalning, men villkoren som följde upprörde många studenter. Det var endast under tre timmar per dag tisdag till fredag under nästa vecka som återbetalning kunde ske. Och studenterna måste själva bege sig till Skolfest kontor i Stockholm.

Konsumentverket fick en rad anmälningar över villkoren, som troligen skulle ha bedömts som orimliga. Men Skolfest backade på onsdagen.

Michael Mafi medger att Skolfests krav för återbetalning var fel.

– Det var ett förhastat beslut när vi gick ut med det, säger han.

Varför hade ni först ett krav på att studenterna skulle komma till er?

– Det var inte 100 procent genomtänkt, svara Mafi.

Efter ett möte med de olika skolornas elevkårer, som sålde biljetterna till studenterna, kom de tillsamman fram till ett nytt upplägg för återbetalningen.

– Vi betalar tillbaka alla pengar till kårerna och de betalar till alla som köpt en biljett, säger Mafi.

Enligt Konsumentverket får ett företag inte ställa särskilda formkrav för reklamation - som att begära att kunderna ska komma till en viss plats vid en viss tidpunkt för att kunna reklamera och få pengarna tillbaka.