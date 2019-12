Slut på minusräntan – Oenig riksbank höjde styrräntan till noll

Det var i februari 2015 som Riksbanken sänkte den viktigaste styrräntan, den så kallade reporäntan, till minus 0,1 procent. Efter det har reporäntan hållits negativ fram tills torsdagen besked.

”Inflationen har varit nära Riksbankens inflationsmål på 2 procent sedan början av 2017 och Riksbanken bedömer att det finns goda förutsättningar för att inflationen ska vara nära målet även framöver.”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken räknar i sin prognos med att reporäntan kommer att höjas först 2022. Och då till marginella 0,1 procent.

Det talar för att de svenska boräntorna kommer att vara fortsatt historiskt låga under flera år framåt.

Riksbanken ligger också fast med sin tidigare prognos för reporäntan som väntas ligga kvar på noll procent de närmaste åren.

Riksbankens direktion var oenigt om beslutet. Vice riksbankscheferna Anna Breman och Per Jansson reserverade sig mot beslutet att nu höja reporäntan, skriver Riksbanken.

Breman anser att genom att vänta med att höja reporäntan i närtid ökar sannolikheten för att varaktigt behålla inflationen nära målet och det ökar även möjligheten att fortsätta med långsamma höjningar av reporäntan kommande år.

Breman föredrog en räntebana som indikerar en höjning under första halvåret 2020, under förutsättning att konjunkturen då har stabiliserats, och att räntan därefter höjs ungefär en gång per år under 2021 och 2022.

Jansson förespråkade en räntebana som indikerar att räntan höjs en bit in på prognosperioden, i ett läge då det kan antas att förutsättningarna för att klara inflationsmålet framöver ser lite bättre ut än för närvarande.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, menar att Riksbankens höjning inte kommer sig av en önskan att strama åt ekonomin, utan för att man bestämt sig för att tiden med minusräntan nu måste vara över.

– Det har varit ett experiment som visserligen fått upp inflationstrycket något, det skulle sannolikt varit ännu lägre om räntan inte legat på minus, men minusräntan riskerar ju också att bygga upp finansiella obalanser, säger hon.

Hon tror att bankerna nu kommer att passa på att höja sina räntor något nu. Men menar att det inte finns någon anledning för hushållen att binda nu.

– Nackdelarna överväger fortfarande, utan sätt hellre av mellanskillnaden mellan exempelvis din nuvarande ränta och tre procents ränta på ett sparkonto som en buffert inför när räntorna verkligen kommer stiga snabbt och mycket. Där är vi inte i dag – trots Riksbankens besked, säger Frida Bratt.

