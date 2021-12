Smart förpackad Kia e-Niro men svår att finna

Tekniken från den populära elbilen Kia e-Niro tog plats i den nya generationen e-Soul 2018. Till skillnad från föregående Soul är det nu enbart den eldrivna som säljs i Sverige, modellen fanns tidigare även med bensinmotor. Med generationsskiftet blev Soul avsevärt mycket bättre både när det gäller effekt och räckvidd.

Nu har batteriet en kapacitet på 64 kilowattimmar i stället för 27 som hos den tidigare Soul EV, det betyder en räckvidd på 45,2 mil mot tidigare 21. Elmotorns effekt nästan fördubblades från 110 till 204 hästkrafter och därför känns dagens e-Soul avsevärt mycket raskare.

Storleksmässigt är e-Soul 45 millimeter längre varav tre centimeter mellan hjulaxlarna. Det ger snäppet bättre innerutrymmen och då särskilt i baksätet. Inredningen följer samma stil som tidigare vilket betyder mestadels svarta ytor. Men e-Soul har även moderniteter som informationssystem med pekskärm på drygt tio tum och en enklare form av head up-display som projicerar data på en liten plastbit i stället för direkt i vindrutan.

Bild 1 av 2 Den moderna tekniken till trots har e-Soul en väldigt traditionell förarmiljö. Foto: Glenn Lindberg Bild 2 av 2 Här finns inga andra färger än svart. Foto: Glenn Lindberg Bildspel

Karossens kantiga utformning gör att man lätt glömmer att e-Soul är en småbil. Det märks dock bakom ratten där den visar sig vara lättkörd, direkt och känns förhållandevis lätt i steget. Något vi bland annat kan tacka den starkare motorn för, dagens e-Soul är trots allt nästan 300 kilo tyngre än sin föregångare.

Det korta axelavståndet, 260 centimeter, och en kommunikativ styrning gör e-Soul rolig att köra runt inne i stan. Tyvärr brister den gällande komfort, och ljudnivån och den hårda fjädringen har kritiserats.

I Sverige såldes e-Soul från modellår 2019 endast med batteriet på 64 kilowattimmar, även om vissa med en kapacitet på 40 kan ha letat sig in via import från andra ­marknader. Utrustningsnivån är i grunden hög och versionerna Advance eller Advance Plus är de enda som sålts i Sverige.

Rejält tilltagen takhöjd i baksätet men dåligt lårstöd. Foto: Patrik Lindgren

Den senare har extrautrustning i form av bland annat skinnklädsel, eljustering av ­stolar, uppvärmt baksäte, trådlös telefonladdning och bättre stereoanläggning. Samt säkerhetssystem som dödavinkel-varnare medan saker som autobroms, backkamera, adaptiv farthållare och filhållnings­assistans är standard hos båda versionerna.

Kia e-Soul och den större e-Niro må dela motor och batteristorlek men förpackningen gör sitt för räckvidden. Kia e-Soul har en på papperet angiven räckvidd som är tre kilometer ­kortare än e-Niro, men våra tester visar på större skillnader. Kia e-Niro tog sig 41,8 mil och e-Soul endast 34,6 ­mil. Det ska dock tilläggas att det skedde vid olika testtillfällen vilket kan påverka skillnaderna med parametrar som väderlek och vägsträckning, samt att e-Soul hade dubbfria vinterdäck under testet.

Sedan 2019 säljs Kia Soul bara med elmotor i Sverige. Foto: Patrik Lindgren

Än så länge har inga återkallelser eller större problem rapporterats för e-Soul och Kia har en bra nybilsgaranti som sträcker sig över sju år. Kia e-Soul står sig än så länge bra på andrahandsmarknaden ­vilket betyder att priserna fortfarande är höga. Något som delvis beror på att den har bra räckvidd tack vare det stora batteriet.

Beroende på dina transportbehov kanske du klarar dig med en elbil som har kortare räckvidd och då kan du komma billigare undan. Föregångaren Kia Soul EV såldes fram till 2018 och går att hitta från cirka 140 000 kronor, men då är räckvidden som sagt knappt tjugo mil.

Kia e-Soul Long Range 64 kWh Miljö Koldioxidutsläpp: 0 gram/km. Förbrukning: 0,57 kWh/mil vid blandad körning. Räckvidd: 45,2 mil. Ekonomi Fordonsskatt: 360 kr per år de första tre åren, därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 7 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 5 år, batteri 7 år/15 000 mil. Teknik Motor: El 204 hk, 395 Nm. Batterikapacitet: 64 kWh. Max laddeffekt: 100 kW. Kraftöverföring: Framhjulsdrift. 1-växlad automatlåda. Fartresurser: Toppfart 167 km/tim. Acceleration 0-100 km/tim 7,9 s. Säkerhet Euro NCAP säkerhetsbetyg: Ej testad. Säkerhetsdetaljer: Autobroms, adaptiv farthållare, dödavinkeln-varnare. Försäkringskostnad 9 564 kronor per år (man, 47 år, Stockholm). Så mycket kostar en begagnad Kia e-Soul Long Range 64 kWh. Max 1 500 mil per år. Annars ska priset justeras ned. 2018: 200 000 kr (Soul EV) 2019: 360 000 kr 2020: 380 000 kr 2021: 400 000 kr Plus Smidigt format. Bra utrymmen. Begagnad elbil - bra miljöval. Minus Har ej krocktestats. Högt pris. Skralt utbud. Visa mer

