Sms avslöjar: Ericssons vd pressade regeringen att rädda Huawei

FAKTA: Lobbade via sms

Här följer merparten av sms:en som har skickats mellan Ericssons vd Börje Ekholm och handelsminister Anna Hallberg, under hösten 2020. Vissa delar är strukna på grund av sekretess. Fetmarkeringar i texten gjorda av DN. Språkliga fel har behållits.

Lördag 31 oktober, kl 12:50:

Anna Hallberg: Tack för bra samtal, Börje. [STRUKET] Vill bara att du ska ha mitt mobilnummer så kan vi lättare få kontakt framöver. Önskar dig en fortsatt trevlig helg.

Anna Hallberg.

Lördag 31 oktober, kl 17:56:

Börje Ekholm: Tack själv. [STRUKET] Börje

Lördag 31 oktober, kl 20:49:

Anna Hallberg: Bra. Vi fortsätter imorgon med övr kontakter enl den linje vi diskuterade.

Måndag 2 november, kl 12:48:

Börje Ekholm: (Länk: Artikel med rubriken ”Kinas ambassadör: Vi kan straffa Ericsson”) Du såg säkert detta redan. [STRUKET] Låt oss höras. Börje

Anna Hallberg: Ja, såg det [STRUKET] Anna

Måndag 2 november, kl 16:29:

Börje Ekholm: Jag har nu pratat med [STRUKET] Vi håller kontakten.

Anna Hallberg: Tack, Börje för info [STRUKET]

Onsdag 4 november, kl 18:24:

Börje Ekholm: (Länk: Artikel om att digitaliseringsminister Anders Ygeman står på sig mot Kina.) Noterar att det fortfarande inte finns någon öppning i regeringens hållning i denna fråga. [STRUKET] Jag hoppas fortfarande på hjälp från Sverige och att vår närvaro i landet uppskattas. Vi har pratat med [STRUKET]

Vi håller kontakten

Börje

(Flera sms följer där de två diskuterar en tid för möte/telefonmöte.)

Fredag 6 november, kl 17:46:

Börje Ekholm: Tack för uppdateringen. Låter bra. Uppskattar att ni engagerar er i denna fråga. Det är intressant att notera att trots att vi har pratat med flera svenska juristfirmor så är det ingen som vill ta på sig att hjälpa Huawei. Det är gott om fegisar dessvärre. Det jag fortfarande inte förstår är hur en statlig tjänsteman kan ha ett mandat att ta ett beslut som hotar Sveriges relationer till främmande makter? Han måste ju ha gått utanför sitt mandat? Det borde ge regeringen en bra möjlighet att agera. Jag utgår då ifrån att han inte stämt av med er förstås. Tittar ni på detta? Börje.

Lördag 7 november, kl 16:17:

Börje Ekholm: Hej, [STRUKET] Som sagt jag tror att vi har ett väldigt svårt läge för Ericsson om möjligen andra företag också. Förstår självklart att vi är ett särintresse [STRYKNING] Låt oss hålla kontakten. Börje

Lördag 7 november, kl 17:49:

Anna Hallberg: Tack för info, Börje.

Ericsson är ett väldigt viktigt företag för Sverige. Och Sverige är ett bra land att ha sitt huvudkontor i för ett globalt företag. Ett av världens mest frihandelsvänliga länder. [STRUKET] Anna

Söndag 8 november, kl 01:34:

Börje Ekholm: Hej Anna, uppskattar det arbete ni gör men som det ser ut just nu är Sverige ett riktigt dåligt land för Ericsson. Det beslut regeringen stött singlar ut våra kinesiska konkurrenter på ett sätt inget annat EU land gjort. [STRUKET.] Hälsningar, Börje

Tisdag 10 november, kl 14:21:

Börje Ekholm: Hej, det blev ett bra utfall i Huaweis överklagande. Förhoppningsvis ger det möjlighet att nästa beslut följer EUs riktlinjer. Detta var ett bra steg för oss. [STRUKET] Då kan vi fortsätta på vår strategi. Tack för stödet från er. Börje

Tisdag 10 november, kl 15:21:

Anna Ekholm: [STRUKET] Vi kan väl höras i närtid. Anna

Fredag 13 november kl 11:14:

Börje Ekholm: (Länk till artikel med rubriken ”PTS överklagar till kammarrätten – pausar 5g-auktion”) Hej Anna, Även nedan är lite förvånande. Borde ni inte prata med PTS? Börje

(Ett sms från dem vardera är strukna i sin helhet.)

Fredag 13 november kl 22:15

Anna Hallberg: Jag försöker verkligen göra vad jag kan, Börje.

Börje Ekholm: Jag vet och uppskattar det men vi har en svår situation. När man är i brygga som vi är så förstår man till fullo varför Europa har väldigt få tech bolag. Det går inte att driva dem här dessvärre. Vi håller kontakten. B

(Flera sms följer där de två diskuterar en tid för möte/telefonmöte.)

Tisdag den 24 november, kl 13:30:

Börje Ekholm: (Länk till ledarartikeln ”Mesta möjliga makt – minsta möjliga ansvar” på svd.se) Hej Anna, kan inte låta bli att notera likheter med Regeringens hantering av PTS beslutet. Jag tror ni måste kliva in och ta ledarskapet. Börje

Torsdag 3 december, kl 21:23:

Börje Ekholm: (Länk till artikel om Bryssels roll i relation till Huawei ) Bifogar en bra artikel. [STRYKNING] Vad hör ni?

Torsdag 3 december, kl 21:33:

Anna Hallberg: Hej Börje, Ja, jag såg artikeln i morse. Många signaler från många håll. Svårt med sms. Har gärna kontakt. Vi kanske får talas vid när vi kan ses. Anna

Söndag 6 december kl 15:02:

Börje Ekholm: Hi Anna, I understand the sensitivity of using phone lines, probably more than most. [Smiley] Just to keep you informed. [STRUKET] (Länk till artikel om Finlands hantering av Huawei.) Interestingly, Finland takes a different approach to avoid hurting their companies. Börje

Anna Hallberg: Jag vet. [STRUKET] Inte enkelt givet utgångsläget men med risk för att vara tjatig måste jag ändå upprepa hur viktiga Ericsson [STRUKET] för SE. Anna

(Ytterligare ett sms från Börje Ekholm är struket i dess helhet.)