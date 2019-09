Snabbmodet i kris – företag går under när kunderna byter vanor

Två stora modejättar visar röda varningsflaggor och ansluter sig därmed till den gedigna skaran klädföretag som har det kärvt. Modekoncernen R&B, med varumärken som Brothers och Polarn o Pyret, varnar på måndagen för att vinsten betydligt lägre än under samma period i fjol.

– Gemensam nämnare är att marknaden överlag är tuff, men också att vår omstrukturering av verksamheten har påverkat oss under perioden, säger Magnus Håkansson, vd för RNB.

Företaget uppskattar en rörelseförlust på mellan 35 och 39 miljoner kronor. Det omstruktureringsarbete Magnus Håkansson syftar på handlar om att koncernen under 2019 har flyttat ut funktioner från moderkoncernen RNB till de separata bolagen, för att göra dem mer självständiga. NK-husets ombyggnad anges som ytterligare något som påverkat delar av verksamheten. Dessutom har bolaget haft motvind av den svaga kronan. Företaget köper in varor i dollar och säljer i kronor, vilket varit ogynnsamt under en längre tid. Utmaningarna gör att man ser över verksamheten.

– Vi agerar allt kraftfullare och ser över behovet av personal i varje på butik och på huvudkontoret, säger Magnus Håkansson.

Det svaga resultatet och kostnader som följt av den nya bolagsstrukturen har slagit mot likviditeten. Det gör att man beslutat om att späda ut aktierna i en nyemission om 85 miljoner kronor.

Resultatet påverkas också av en så kallad ”goodwillnedskrivning”, som av vd:n beskrivs som de värden utöver fasta tillgångar som är kopplade till RNB-bolaget Department & Stores (som finns NK). Ett exempel på ett sådant värde är varumärket.

Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank, säger att omställningen till e-handeln lett till ökad prispress, större utbud och hårdare konkurrens.

– De mindre aktörerna har svårare att hantera detta än en större aktör som H&M, säger hon.

Samtidigt ansöker den amerikanska klädkedjan Forever 21 om ett så kallat konkursskydd. Kedjan grundades i Kalifornien på 1980-talet och bygger på en affärsmodell som går ut på att sälja billiga, moderiktiga kläder med kort livslängd.

– Forever 21 har satsat stenhårt på att expandera butiksnätet de senaste åren. Det samtidigt som trenden varit att mer handel sker online, säger Maria Landeborn.

I samband med att färre kunder besöker fysiska butiker och köpcentrum har Forever 21 fått problem. Nu ska 350 butiker i ett 40-tal länder stängas. Maria Landeborn lyfter hållbarhetstrenden som ytterligare något som talar emot kedjan:

– Mitt i prispressen blir konsumenterna också mer kvalitetsmedvetna. Kunderna vill känna att de får mer än slit-och-släng för pengarna, säger hon och fortsätter:

– I dag kan man inte bara erbjuda kläder packade på varandra, butikerna måste inspirera och erbjuda någon typ av upplevelse, säger Maria Landeborn.

Allt fler har insett den stora miljöpåverkan billiga kläder som ofta byts ut innebär, skriver the New York Times. Wendy Liebmann, vd för konsultfirman WSL Strategic Retail, säger till tidningen att unga nu väljer företag som arbetar med hållbarhetsfrågor.

– Forever 21 levde med uppfattningen om att allt skulle fortsätta på samma sätt som under det senaste decenniet. Klädföretaget trodde att det bara gällde att finnas på rätt lägen och skapa en känsla av att alltid ha något nytt att erbjuda, säger hon till the New York Times.

