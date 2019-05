Snart kan uttag i bankomater kosta pengar

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Den snabba minskningen i användningen av kontanter har gjort hanteringen av kontanter allt dyrare. Det gör att Bankomat, som ägs av Sveriges storbanker, vill att kostnaden tas från statliga medel.

– Bankerna har historiskt erbjudit konsumenterna att ta ut kontanter gratis. Det är trots att transaktionsmängden har minskat och kostnaden per transaktion har ökat dramatiskt, säger Nina Wenning, som lyfte frågan i Svenska Dagbladet på onsdagen.

Under det andra halvåret 2018 togs 47 miljarder kronor ut ur Bankomats uttagsautomater. Det var en ökning med 4,3 procent jämfört med halvåret innan men bryter mot den övergripande trenden där svenskarna i snabb takt har övergått till digitala betalningslösningar.

– Vi ser att det är en problematisk sits vi sitter i nu, säger Nina Wenning.

I juni 2018 lade Riksbankskommittén fram ett lagförslag om att storbankerna skulle få ansvar för kontanthanteringen. Kommittén består av representanter från riksdagspartierna. Riksbanken har välkomnat initiativet.

– Förslaget vilar på principen att de stora bankerna har ett särskilt ansvar för att tillgodose sina kunders behov av kontanttjänster till rimliga priser. Regeringen kommer att återkomma med förslag på åtgärder och lagstiftning till riksdagen, skriver finansminister Per Bolund (MP) i ett sms via sin pressekreterare.

Nina Wenning ogillar idén om att ansvaret ska ligga hos bankerna.

– Det lagförslag som finns är tänkt att tvinga sex banker att upprätthålla och utvidga dagens nät av uttagsautomater och insättningsautomater. Det innebär stora kostnader. Därför är min bedömning att det kommer att finnas en smärtgräns för vad bankerna kommer att vilja betala till oss. Vi är ett servicebolag. Bankerna bestämmer själva vilka tjänster de vill köpa av oss och hur man vill hantera dem gentemot sina kunder. De bestämmer även vilka tjänster som erbjuds och till vilket pris, säger hon.

– Om staten inte tar ett ansvar för kontanthanteringen kan konsekvensen i förlängningen bli att konsumenterna får betala, säger Nina Wenning.

Samtidigt ser hon kontanterna som en viktig del av betalinfrastukturen.

– Det finns grupper som är extremt beroende av våra automater och att de fungerar på ett bra sätt. Så vi är mest måna om att tillhandahålla den här tjänsten och sätta stor vikt och värde vid att göra den på ett bra professionellt sätt, säger hon.

I snitt tog svenskarna ut 766 kronor per månad och satte in 149 kronor per månad under det andra halvåret 2018. Även om kortanvändningen i landet är hög vill drygt 70 procent även fortsättningsvis att möjligheten att betala med kontanter ska finnas, visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Bankomat. Samtidigt vill en av fyra personer ha ett helt kontantfritt samhälle.

Björn Eriksson, som ligger bakom initiativet Kontantupproret, är starkt kritisk till Bankomat-vd:n Nina Wennings uttalanden om att skjuta över kostnaden på skattebetalarna.

– Hon är ju ingen kontantvän utan anställd av storbankerna för att ta död på kontanter. Jag uppfattar det här som ett sätt att skrämmas för att det inte ska bli någon lagstiftning, säger han.

– Det är utpressningsförsök eftersom politiken nu har sagt över gränserna att man ska lagstifta. Det börjar bankerna troligtvis bli irriterade på, fortsätter Björn Eriksson.

De främsta argumenten mot kontanternas utfasning är att stora grupper människor riskerar att lämnas utan betallösningar, att digitala betalmetoder lämnar spår och därmed hotar användarnas integritet samt att systemen kan slås ut vid en kris– eller krigssituation.

– Det är därför politiken, från Sverigedemokrater till vänstern, börjar säga att vi måste sätta lagstiftning här. Utvecklingen går i en rasande takt som vi inte har bett om, säger Björn Eriksson.

Personer som är nya i Sverige, äldre som inte använder sig av digitala lösningar och handikappade som har svårt att nå upp till kortmaskinerna riskerar att få problem om kontanterna försvinner, säger Björn Eriksson.

– En miljon människor riskerar att lämnas utanför eftersom de anses vara olönsamma, säger han.

Britt-Marie Alner, 72 år, är på väg till ett möte på banken. Hon säger att hon skulle ta ut kontanter även om det kostade pengar.

– Jag äger ingen dator och tar alltid ut kontanter i bankomaten. Om de börjar ta betalt är det riktigt dåligt. Troligtvis blir det inga större summor, men en del personer kommer säkert tveka innan de använder bankomaten, säger hon.

Carin Claesson, 85 år, föredrar att betala med bankkort men tror att en avgift ställer till det för personer som främst betalar med kontanter.

– Det är fel att det ska kosta pengar att ta ut pengar. Redan i dag har flera bankomater tagits bort. Om det här blir verklighet är det ett nytt tillvägagångssätt för att få människor att sluta använda bankomater, säger hon.