Sobi rusar uppåt på bekräftat bud

Budet på Sobi kommer efter en veckas ryktesspridning i medier om att ett bud var på gång.

Wallenbergsfärens maktbolag Investor, med 36 procent av aktierna i Sobi, har sagt ja till erbjudandet. Det har även Fjärde AP-fonden, med cirka 7 procent av Sobi-aktierna.

Förutsatt att erbjudandet fullföljs förväntas transaktionen bli genomförd under det fjärde kvartalet 2021, skriver Investor i ett pressmeddelande.

Styrelsen rekommenderar samtidigt ägarna att tacka ja till erbjudandet, med en svarsfrist som löper ut den 21 oktober.

”Villkoren för Erbjudandet reflekterar Sobis långsiktiga tillväxtmöjligheter, liksom de risker som är förknippade med dessa möjligheter, och erbjuder Sobis aktieägare säkerhet genom kontant betalning”, skriver Sobi i ett uttalande.

Transaktionen förutsätter att 90 procent av Sobis ägare går med på villkoren och att berörda myndigheter godkänner affären.

Budet på 234 kronor per aktie kan jämföras med stängningskursen i onsdags på 191:70 kronor per aktie, vilket innebär en budpremie på 23 procent. Det läggs formellt via det samägda bolaget Agnafit Bidco AB.

Sobi-aktien har dock inför budets offentliggörande lyft kraftigt, sedan nyhetsbyrån Bloomberg för en vecka sedan rapporterat att ett konsortium med just Advent International övervägde ett bud på bolaget.

Jämfört med kursen före budrykten förra veckan är budpremien 34,5 procent, enligt Sobi.

Sobi, med cirka 1 500 anställda, fokuserar på innovativ behandling av sällsynta sjukdomar.

Budgivarna skriver i ett uttalande att de inte avser att göra några stora förändringar i Sobi.

”Agnafit Bidcos avsikt är att Sobis nuvarande vd, Guido Oelkers, kommer kvarstå som vd för Sobi efter genomförandet av erbjudandet. Agnafit Bidco stödjer Sobis lednings planer avseende de platser där verksamheten bedrivs”, skriver budgivaren.

