Solcellsbolag bygger ny fabrik i Stockholm och siktar mot börsen

Exeger tillverkar bärbara solceller som marknadsförs under varumärket Powerfoyle. Bolaget grundades 2009 av serieentreprenören Giovanni Fili och tekniken är framtagen av Henrik Lindström som har en doktorstitel inom solcellsteknik och batterier.

De första tio åren gick åt till att utveckla den patenterade solcellstekniken och bygga upp den första fabriken som ligger vid KTH:s campusområde i Stockholm. Sedan två år tillbaka finns den färdiga produkten tillgänglig på marknaden.

Nyligen lanserade Urbanista ett par självladdande hörlurar med Exegers solceller integrerade, och snart kommer ett par Adidas-hörlurar med samma funktionalitet. Flera andra applikationer är på gång, bland annat en cykelhjälm och en gps-sändare som laddas av solceller.

– När första produkten hamnade på hyllan fällde man en tår. Det var en otroligt häftig känsla. Många förstår inte vilken känslomässig bergochdalbana det är att driva den här typen av bolag, säger Giovanni Fili.

Cykelhjälmen från Poc och hörlurarna från Urbanista laddas med hjälp av solceller som tillverkas av Exeger. Foto: Magnus Hallgren

Nu ska bolaget ta nästa stora kliv genom att bygga en helt ny fabrik i Kista i nordvästra Stockholm. Miljötillståndet är på plats och enligt Exeger blir det den största fabriken av sitt slag i hela Europa, med kapacitet att producera 2,5 miljoner kvadratmeter solcellsmaterial per år. Fabriken byggs i samarbete med ABB som levererar teknik för att automatisera produktionen.

– Min vision är att bygga Sveriges nästa stora industri, och nu är vi här. Det är helt otroligt att det gick, säger Giovanni Fili.

Antalet anställda kommer samtidigt att dubbleras från dagens omkring 200 personer till 400 inom två år.

– Planen är att fabriken ska vara i gång för fullt i början av 2023, men redan nästa år kan vi dra igång produktion i mindre skala.

Rendering av den nya fabriken i Kista. Foto: Exeger

För att bygga den nya fabriken och kunna expandera snabbare planerar Exeger att inom kort att ta in drygt 700 miljoner kronor i nytt riskkapital. Bolaget backas sedan tidigare av namnkunniga investerare som Softbank, AMF, Stena Sessan och Ilija Batljan.

– Det ska bli jättespännande. Vi märker av ett stort intresse och det är många som hör av sig, säger Giovanni Fili.

Om allt går som det ska kan Exeger bli ett börsnoterat bolag inom två år. Planen är att antingen notera det i Stockholm eller New York, beroende på hur marknaden utvecklas. Giovanni Fili poängterar att börsplanerna kan komma att ändras, men bolaget har anlitat konsultjätten Pwc för att undersöka möjligheterna.

I dagsläget värderas Exeger till runt sju miljarder kronor, trots att företaget har gått med förlust varje år sedan starten.

– Om fem år kommer det här vara ett bolag som omsätter väldigt mycket pengar och gör mycket nytta i världen.

Det patenterade solcellsmaterialet Powerfoyle är tunt och flexibelt, vilket gör att det kan fästas på flera typer av produkter. Foto: Magnus Hallgren

Från början var planen att Exeger skulle utveckla solceller som kan sitta på husfasader. Men under resans gång insåg de att potentialen var större att i stället satsa på solceller som byggs in i batteridrivna konsumentprodukter. Möjligheterna är enorma, hävdar de, eftersom deras solceller kan fånga in ljus och omvandla det till ström i alla tänkbara miljöer – inklusive inomhus. Dessutom kan de designas för att efterlikna i princip vilket annat material som helst.

– Det är väldigt få patent som blir kopierade innan man tjänar mycket pengar på dem. Där har vi fortfarande kvar bevisbördan att vi kan bli lönsamma. Men så fort vi blir det kommer folk att försöka kopiera oss. Men med vårt varumärke, produktionskapacitet och distribution har vi en fördel.