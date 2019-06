Sommarvärme utmaning för svensk whisky

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Ett 35 meter högt torn sticker upp ur skogspartiet som tidigare var övningsmark för militären. Här, strax utanför Gävle, framställs single malt-whisky för finsmakaren av spritproducenten Mackmyra.

– Vi tycker att naturen är en del av svensk whisky med allt ifrån råvarorna, smaken och platsen. Det är också en trevlig plats att visa besökare, säger Magnus Dandanell, vd för Mackmyra.

Företaget grundades 1999 och var då en av pionjärerna på den svenska marknaden. Idén föddes under en skidresa till Sälen av Magnus Dandanell och hans sju vänner. Flera i gänget hade med sig single malt-whiskey och de började fundera över om det var möjligt att framställa drycken i Sverige. Året därpå hade de gjort den första destilleringen.

Sedan dess har marknaden vuxit kraftigt. I dag finns närmare 100 destillerier i Sverige.

Efter några skakiga år lyckades Mackmyra öka försäljningen med närmare 20 procent under både 2015 och 2016. Under 2017 ökade bolaget med 10 procent. När det nu ska firas 20-årsjubileum har destilleriet stött på motgångar igen. Försäljningsökningen på 6 procent i fjol sågs som en besvikelse. Bolagets tillväxtmål är inte officiellt men siffran var långt under förväntan. Det visade sig särskilt tydligt att whisky inte är vad som efterfrågas under varma sommardagar.

Malt och vatten blandas till mäsk i stora kärl. Vätskan påminner om välling. Foto: Lisa Mattisson

– Det började bli jobbigt vid den tidpunkt när det blev 30 grader varmt. Sedan pågick det ända in i september. När folk flämtade av värme var det lättare drycker som rosévin, ljus öl och isvatten som efterfrågades, inte kraftig single malt, säger Magnus Dandanell.

Så ni önskar er en regnig sommar?

– Ja. År 2016 var det omkring 18 grader nästan hela sommaren. För oss var det en väldigt bra sommar, säger Magnus Dandanell.

För att jämna ut säsongsvariationerna har bolaget även satsat på att tillverka gin. Vad som hade kunnat sälja som smör i solsken blev ännu en motgång för bolaget. Den gin som tagits fram i syfte att fungera särskilt bra tillsammans med tonic kunde inte lanseras förrän efter fjolårets varma månader.

– Den kom efter sommaren så den hade vi inte nytta av tyvärr, säger Magnus Dandanell.

Vi vet inte hur det landar men skotsk whisky kan få problem att sälja i Europa och resten av världen. De får i så fall större problem än vad vi får. Då finns det ett stort hål för oss att fylla i resten av Europa.

Mitt under stundande Brexit-kaos har Mackmyra satsat på den brittiska marknaden. Även här kom försäljningen igång senare än planerat, vilket anges som ytterligare en anledning till fjolårets svagare försäljningsutveckling. Magnus Dandanell säger att han tror att det är en fördel att finnas på plats innan utgången är känd.

– Det är möjligt att det tar längre tid att exportera in i Storbritannien men vi räknar inte med att det blir särskilt jobbigt, säger Magnus Dandanell.

Han fortsätter:

– Vi vet inte hur det landar men skotsk whisky kan få problem att sälja i Europa och resten av världen. De får i så fall större problem än vad vi får. Då finns det ett stort hål för oss att fylla i resten av Europa, säger Magnus Dandanell.

Mackmyra Whiskyby öppnade 2012 efter att företaget vuxit ur det tidigare destilleriet. Satsningen har blivit en dyr historia som fått bolaget att gräva djupt i fickorna för att klara av amorteringar och räntor på omkring 17 miljoner om året.

– Det dragit mycket kapital men var nödvändigt för att vi skulle komma vidare, säger Magnus Dandanell.

Single malt-whiskyn destilleras i två omgångar i kopparfat. Foto: Lisa Mattisson

Den 10 maj blev det känt att befintliga aktieägare fick möjlighet att köpa fler aktier till reapris i en företrädesemission i syfte att få in 53 miljoner kronor.

Vad utmärker whisky som framställs i Sverige?

– Generellt kan man säga att vi jobbar hantverksmässigt med hög kvalitet i Sverige och stor kraft läggs på eklagringen. Det gör att svensk whisky har tydliga smaker från eken.

Hur har dryckesvanorna förändrats sedan ni började för 20 år sedan?

– Det finns ett större intresse av lokal och ekologisk mat och dryck. Många är intresserade av att veta var produkten kommer ifrån, vilka råvaror som använts och tar reda på om processen varit klimatsmart. Allt fler gillar också att smaka på drycker snarare än att enbart använda det som berusningsmedel, säger Magnus Dandanell.

Whiskey framställs från moget korn som inledningsvis ska blötläggas, torkas, malas och fermenteras. Fjolårets dåliga skördar gjorde råvarorna dyrare men det var inget som slog särskilt hårt mot Mackmyra. Större problem hade de skotska whiskydestillerierna som fick bromsa produktionstakten när vattnet tog slut efter extremsommaren, skriver brittiska the Guardian.

Med 20 år på nacken har Mackmyra vuxit kraftigt. Nu riktas blicken mot Asien. Mer krut ska också läggas på att framställa fler spritsorter, där aquavit-, äppelbrännvin– och romvarianter är heta kandidater.

– Vi har många idéer, säger Magnus Dandanell.

De största marknaderna för whisky är Indien, USA, Frankrike, Storbritannien, Japan, Spanien och Kanada, enligt Mackmyra. Totalt säljs 350 miljoner whiskyflaskor om året på dessa marknader. Samtidigt ser kraven olika ut. Inom EU krävs att drycken lagrats på ekfat i minst tre år.

Mattias Johannesson från Svenska Whiskyförbundet Foto: Privat

Mattias Johannesson, vice ordförande på Svenska Whiskyförbundet, beskriver whiskymarknaden som näst intill överhettad.

– Det gäller inte bara i Sverige utan även globalt, säger han.

– Det finns en risk att inte alla nya aktörer i whiskybranschen kan överleva långsiktigt, tillägger Mattias Johannesson.

Vilka ser du som de främsta utmaningarna för branschen framöver?

– För svenska producenter tror jag att det är att gå från att sälja en nischad premiumprodukt riktad mot entusiaster till en produkt som säljer tillräckligt mycket för att bära en så stor verksamhet som behövs för att gå runt, framför allt internationellt. Där har man sett att även Mackmyra haft svårt att hitta kunderna utomlands. Det är svårt att nå den stora volym som behövs i förhållande till den apparat som krävs i form av produktion, marknadsföring och personal genom att bara sälja single malt whisky, säger Mattias Johannesson.

Mackmyras framgångar förklarar han med att företaget var först ut på den svenska marknaden samt att bolaget har varit duktiga på marknadsföring. Men satsningarna har inte alltid speglat efterfrågan, säger han.

– De har haft stora problem eftersom de expanderat produktionskapaciteten mer än vad marknaden har vuxit. Vissa år har det varit väldigt skakigt. Det är inte lätt att bara växa och bli stor, framför allt eftersom det tar flera år från det att produkten produceras, lagras och sedan kommer ut på marknaden, säger Mattias Johannesson.

Tyskland är ett av Mackmyras främsta exportländer, som varit motor i bolagets tillväxt de senaste åren. Mattias Johannesson ser problem med att ha en produkt som riktar sig till finsmakare.

– I Sverige och Tyskland finns en stor andel entusiaster men det är inte den marknaden man tjänar volympengar på. Man måste nå ut till en bredare massa för att tjäna pengar, säger Mattias Johannesson.

Kornmalt torkas med rök och skapar whiskyns ”rökighet”. Foto: Lisa Mattisson

Fakta. Mackmyra Nettomsättning 2018 (exklusive alkoholskatt): 86,2 miljoner kronor, en ökning med 6 procent jämfört med 2017. Resultat efter skatt slutade på -19,2 miljoner kronor. År 2017 var resultatet -11 miljoner kronor. Företagets viktigaste exportmarknader är Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Produkterna säljs även i mindre skala i andra länder i Europa, Asien och Nordamerika. På Systembolaget säljs omkring 9 miljoner flaskor whisky om året. Mackmyra aktie handlas på Nasdaq First North. Nyligen blev det även känt att företaget ska börja använda sig av AI-teknik i tillverkningen. Tanken är att algoritmer ska kunna ta fram nya smakkombinationer. För att skapa tekniken har Mackmyra samarbetat med Microsoft och Fourkind. Källa: Mackmyra Visa mer

Svenska whiskytillverkare Mackmyra Omsättning 2018: 86,2 miljoner kronor High Coast Whisky (tidigare Box whisky) Omsättning 2018: 47 miljoner kronor Gammelstilla whisky Omsättning 2018: 1,2 miljoner kronor Gotland whisky Omsättning 2018: 5,4 miljoner kronor Gute destilleri Omsättning 2017: 2 miljoner kronor Norrtelje Brenneri Omsättning 2018: 5,2 miljoner kronor Smögen Whisky Omsättning 2017: 3,8 miljoner kronor Tevsjö Destilleri i Järvsö AB Omsättning 2017: 5,5 miljoner kronor Visa mer

Whisky Whisky kommer från gaeliska och betyder ungefär ”livets vatten”. För att kunna kallas whisky måste spriten lagras på ekfat i minst tre år, enligt EU:s lagstiftning. Det finns tre sorters skotsk whisky: grainwhisky (billigare variant som påminner om brännvin, görs vanligtvis av mältat korn samt vete och majs), maltwhisky (görs av mältat korn) och blended whisky (består av en blandning av grain- och maltwhisky). Maltwhiskey framställs genom att malt (som görs av korn) torkas med rök som kommer från eldning med torv. Därefter krossas malten, blandas med vatten och jäst tillsätts. Vätskan som utvinns destilleras i kopparpannor och lagras i tre år eller längre. *Single malt whisky innebär att all whisky kommer från samma destilleri. Källa: Nationalencyklopedin, Systembolaget Visa mer