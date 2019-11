Sparare kan ha blåsts på 230 miljoner

Samtidigt som toppar i pensionsfondbolaget Allra sitter i en sal i Stockholms tingrätt misstänkta för grov ekonomisk brottslighet har huvudförhandlingen i den första delen som rör det Maltabaserade bolaget Falcon Funds inletts i en annan sal.

Platserna i rättssalen fylldes snabbt. Målet är ett av de största ekobrotten som hanterats i svensk rätt sett till beloppen och förundersökningens storlek.

– Min bedömning är att bevisläget är bra, kommenterar Jerker Asplund målet.

Huvudpersonerna, en 63-årig amerikan bosatt i Stockholm, en 42-årig svensk man samt en svensk 58-årig fondförvaltare, är häktade och fördes in i rättssalen i handfängsel. Samtliga klädda i till synes privata kläder och inte häktets. Ytterligare en åtalad, närstående till fondförvaltaren, är inte häktad.

I härvan misstänks de huvudmisstänkta ha berikat sig på tiotusentals pensionssparares bekostnad i ett avancerat brottsupplägg. Samtidigt som spararna blivit blåsta har de huvudmisstänkta haft en lyxig livsstil i exklusiva bostäder och med statussymboler som lyxbilar och dyra klockor.

De har enligt åklagarna gjort medvetet dåliga affärer på spararnas bekostnad och dessutom olovligen flyttat spararnas medel mellan olika fonder.

– Man har köpt in instrument till en fond man har kontrollerat, för pensionssparares pengar. Och man har köpt in instrumenten till ett ordentligt överpris via ett amerikanskt bolag som man också har kontrollerat, säger Jerker Asplund.

Skadan för pensionsspararna bedöms enligt åtalet uppgå till drygt 30 miljoner dollar, eller 230 miljoner kronor. En bostadsrätt i Stockholm värd 40 miljoner kronor tillhörande amerikanen samt en lägenhet i London, exklusiva bilar och klockor har förverkats från de åtalade. Åklagaren yrkar att de ska återbetala hela beloppet som utgör skadan till staten.

Brottsmisstankarna rör grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till trolöshetsbrottet, grovt bedrägeri, grovt mutbrott och grovt penningtvättsbrott. Samtliga åtalade förnekar brott.

– Det är mycket komplicerade affärer som har gjorts. Men de grundar sig på bedömningar som min klient anser var riktiga vid den tiden, säger advokat Henrik Olsson Lilja, som företräder den 63-åriga amerikanen.

Totalt är 40 förhandlingsdagar inplanerade i Stockholms tingsrätt för det mycket omfattande målet. Enbart åklagarnas sakframställan beräknas ta flera dagar.

Utredningen kring misstänkt brottslighet efter 2013 pågår fortfarande, och 63-åringen och 42-åringen är huvudmisstänkta även i det fallet. Det finns också ytterligare misstänkta för brott i härvan. Totalt hade pensionssparare investerat drygt två miljarder kronor i de berörda fonderna. Mellan 700 miljoner och 800 miljoner av dessa medel saknas fortfarande.

Till skillnad från Allra-målet har Pensionsmyndigheten när det gäller Falcon Funds ännu inte fattat något beslut om ett särskilt skadeståndsanspråk.