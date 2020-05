Sparekonomernas tips inför sommaren: Teknikfonder ligger rätt i tiden

Vårens turer på den globala finansmarknaden har inneburit en turbulent tid för många sparare. Kraftiga ras under februari och mars har följts av uppgångar under april maj. Därför kan det kanske vara extra skönt att lägga sina sparfunderingar åt sidan och slappna av rejält på semestern. När skolavslutningar och examensbjudningar ställs in kan det dessutom vara ett perfekt tillfälle att ge sin fondportfölj en särskilt nogsam tillsyn.

– Det är ett jättebra tillfälle att gå igenom sin fondportfölj innan semestern och se till att man har en fördelning man är nöjd med. Precis som vi städar bordet och rensar inkorgen på jobbet kan det vara skönt att inte behöva fundera så mycket över de ekonomiska bitarna under semestern, säger Johanna Kull.

Så länge man har rätt risknivå och en bra fördelning på sitt sparande finns det inga risker med att låta fondportföljen ligga och jäsa under sommaren, enligt Johanna Kull.

– Har man sparbas i en global fond är det ett tecken på ett diversifierat och bra sparande. Fyra av tio sparade svenska kronor är placerade i globalfonder, så där brukar svenska sparare tänka rätt, säger hon.

Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

Coronakrisen har förknippats med stigande arbetslöshet och kollapsande branscher världen över. Men alla branscher har inte fallit offer för krisen i samma utsträckning – vissa har snarare upplevt ett uppsving. Gemensamt för många av de lyckosamma bolagen är att de bedriver en stor del av sin verksamhet eller försäljning på nätet.

– Teknikbolagen tillhör de bolag som faktiskt till viss del har gynnats av coronapandemin. Den har fått världen att ta ett digitalt språng, och jag tror inte det kommer gå tillbaka helt efter pandemin heller. Vi hör dagligen om bolag där personalen kommer att fortsätta arbeta hemifrån även efter pandemin. Vill man ta in en krydda i sitt sparande så ligger teknikfonder rätt i tiden, säger Johanna Kull.

Samtidigt varnar Johanna Kull för de stora verkstadsbolagen, som riskerar att få det tufft om återhämtningen inte blir så snabb som marknaden hoppas. Utöver det understryker hon att tillväxtmarknadsfonder är riskfyllda fonder som inte bör utgöra en stor del av det totala sparandet, mellan 10 och 15 procent.

– Tillväxtfonder är ofta starkt beroende av råvarupriser och har haft det tungt nu. Blir det fler länder i väst som lägger om sin produktion till västvärlden kan det också påverka dem negativt.

Överlag anser Johanna Kull att sparare borde rikta blickarna mot andra sidan Atlanten, och vara varsam inför sina europeiska kollegor.

– USA är världens största aktiemarknad och de rymmer flera av världens största teknikbolag som kan ha framtiden för sig. Man kan antingen ha en ren USA-fond i portföljen, men man får också ca 50 procent amerikanska aktier via en globalfond. Oavsett så är det bra inslag. Det finns ju en anledning till att de är världens börslokomotiv.

I Europa har vi många stater som var skuldsatta redan innan pandemin, och där finanspolitiska åtgärder riskerar att göra läget på marknaden ännu sämre. Där bör man vara lite försiktigare.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, instämmer i Johanna Kulls prognoser om att teknikbolagen är på framfart medan USA trumfar Europa i framtidsutsikter, samtidigt som hon påtalar att industrisektorn trots allt kan studsa tillbaka rejält om ekonomin klarar av att öppna upp igen. Men kanske nu mer än någonsin måste ens egna uppfattningar om framtiden styra hur man agerar, menar hon.

– Man måste bilda sin egen uppfattning om huruvida ”Projekt återöppnande” kommer att lyckas eller inte. Rapporterna från andra kvartalet kommer att vara katastrofala men samtidigt räcker det med lite bättre rapporter än väntat för att kunna stötta upp börsen, säger Frida Bratt.

Tror du att ”Projekt återöppnande” kommer lyckas då?

– Jag är ju inte statsepidemiolog, och mycket beror ju på virusets spridning och en eventuell andravåg, så det är en jättesvår fråga. Men jag tror att vi kommer öppna upp även om vi fortsätter få rapporter om fler döda och smittade. Man vill öppna upp när man ser i vilket skick ekonomin är i.

I Latin- och Sydamerika, som inledningsvis klarade sig väl undan pandemin, härjar nu viruset. I Brasilien har över 360.000 människor dött till följd av viruset och enligt WHO är världsdelen virusets nya epicentrum. Men det kan fortfarande vara värt att hålla ett öga på regionen, enligt Frida Bratt.

– En liten joker som man skulle kunna titta på är fonder som gått väldigt dåligt, som Latinamerikafonder. Man väntar sig att ekonomierna i Brasilien och Mexiko kommer fortsätta att falla brant, men fonderna har fallit extremt mycket och vill man chansa kan det vara värt att ha en liten del från regionen i fondportföljen.

Vilka misstag är lätt att göra när man städar portföljen?

– Att man flyttar över sina pengar i fonder enbart utifrån topplistorna det senaste året eller de senaste månaderna. De fonder som stiger mest de senaste tre månaderna är också de som tenderar att falla mest de nästkommande tre månaderna. Vill man göra det enkelt för sig kan man istället helt enkelt välja billiga indexfonder, säger Johanna Kull.

– Man måste fundera på i vilket syfte man städar i portföljen. En del duttar fram och tillbaka med sina aktiefonder i det långsiktiga sparandet, men det finns ofta ingen anledning till att göra det i ett långsiktigt sparande, utan risken är att man i stället hamnar snett. Men något man definitivt ska göra med jämna mellanrum är att utvärdera sina aktivt förvaltade fonder, som man betalar en lite högre avgift för. Har de levererat? Städa också ut fonder som kan misstänkas vara dolda indexfonder, alltså att de bara följer börsens utveckling men prissätts som om de vore aktivt förvaltade. De ska ut direkt, säger Frida Bratt.

