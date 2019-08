Spelskatten blev storvinst för staten

Under årets första sex månader betalade spelbolagen in drygt 1,8 skattemiljarder till staten, vilket var lika mycket som man räknat med att få in under hela året.

Sedan omregleringen av spelmarknaden infördes i januari har 86 spelbolag beviljats licens och betalar nu skatt i Sverige.

– Den prognos som gjordes i förarbetena var att skatteintäkterna skulle bli knappt 1,8 miljoner kronor per helår. Men vi har redan fått in den summan, så skatteintäkterna har blivit väsentligt högre än beräknat, säger Marie Matsson som är sektionschef på Skatteverket till ekot.

