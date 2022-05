Spöket i ekonomin skrämmer en av världens främsta ekonomer

Carmen Reinhart

Kubansk-amerikansk professor i ekonomi.

Född: oktober 1955

Karriär: Efter utbildning vid bland annat Columbia University anställdes hon vid investmentbanken Bear Stearns där hon blev chefsekonom.

Under 1990-talet hade hon flera olika tjänster vid Internationella valutafonden. Sedan juni 2020 är hon Världsbankens chefsekonom.

Familj: Gift, en son.

Känd för: This time is different, skriven tillsammans med Kenneth Rogoff. Boken beskriver finanskriser under åtta sekler och hur de liknar varandra.

Carmen Reinhart har två gånger hamnat på Bloombergs lista över de för finansmarknaderna 50 mest inflytelserika personerna.