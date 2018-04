Spotify slog rekord – i utdragen börsnotering

På New York-börsen riktades alla blickar mot Spotify på tisdagsmorgonen. Från börsgolvet sken Spotifys gröna logotyper på stora TV-skärmar, men Spotifys företagsledning höll låg profil och det tycktes inte vara många Spotify-anställda på plats inne på börsen.

I ett blogginlägg på måndagen skrev Spotifys grundare Daniel Ek att börsnoteringen inte ska förändra Spotify som företag och han har även sagt att börsnoteringen “inte handlar om pompa och ståt”. Samtidigt gjorde Ek en ovanlig charmoffensiv i amerikanska medier inför börsnoteringen, i ett försök att få Spotify att framstå som en klok investering.

På Wall Street var det också svårt att missa att det här var Spotifys stora dag. På fasaden utanför New York-börsen hängdes en gigantisk Spotify-flagga där det i vanliga fall syns en amerikansk flagga. De svenskar som ville känna sig lite extra stolta över att Spotify fick så mycket uppmärksamhet i New York fick dock en lätt törn på det nationella egot då börsen först av misstag hängde upp en liten schweizisk flagga nedanför Spotify-flaggan. Den plockades snabbt ner och ersattes till slut med en svensk flagga.

Nyhetssajten Bloomberg kallade tisdagen “Spotify-dagen” och Wall Street Journal hedrade Spotify med att presentera en analys av företaget i form av en Spotify-spellista, där Frank Sinatras “My way” fick illustrera företagets okonventionella metod för att börsnoteras.

De väljer en så kallad direktnotering, där marknaden sätter priset på aktien, i stället för den mer traditionella metoden med en nyemission där företag tar in pengar från investmentbanker. Det förväntas bidra till kraftiga svängningar i prisutvecklingen för aktien. Det innebar även som väntat att det tog ovanligt lång tid för aktien att listas på New York-börsen på tisdagsmorgonen. Enligt Wall Street Journal slog Spotify rekord som den börsnotering som skett senast på dagen i börsens historia, då det tidigare rekordet innehas av kinesiska Alibaba som börsnoterades 11.53 på dagen. Spotify listades först vid 12.40 på tisdagen.

När Spotify-aktien började handlas på tisdagen i New York låg priset på 166 dollar, vilket flera analytiker kallade ett förvånansvärt högt pris. Det skulle värdera företaget till ungefär 30 miljarder dollar, vilket är högre än flera tidigare bedömningar. I måndags satte New York-börsen en så kallad referenskurs på 132 dollar för Spotify-aktien. Kraftiga svängningar i aktiekursen förväntas under veckan och det är klokt att inte läsa in för mycket i den omedelbara prisutvecklingen. Under de första timmarna på New York-börsen svängde aktien mellan 160 och 169 dollar.

”Även om Spotify-akiten sjönk något är priset högt över den tidigare värderingen. Det här är en stark öppning för Spotify och deras ägare är sannolikt nöjda”, skrev Wall Street Journal i en omedelbar analys av börskursen.

I den amerikanska teknik- och affärspressen var förväntningarna spända inför börsnoteringen. Det har varit turbulenta veckor för just teknikföretagen på börsen, där Amazon har fallit efter att Donald Trump attackerat företaget och hotat med regleringar som kan skada deras affärsverksamhet.

Attackerna grundar sig i att Trump är arg på tidningen Washington Post, som ägs av Amazons vd Jeff Bezos (men det finns inget formellt ägarförhållande mellan Amazon och Washington Post). Även Facebook har fallit rejält de senaste veckorna, efter skandalerna som rör företaget hantering av persondata. Detta har ökat sannolikheten för omfattande statliga regleringar av teknikföretagens verksamhet, vilket även påverkat aktiekurserna för Google, Netflix och Twitter.

De första indikationerna på Spotifys börskurs visar i alla fall att intresset är påtagligt i USA. Finans-appen Robinhood, som är populär bland framför allt yngre amerikaner, rapporterade att 14.000 personer om dagen sökt efter Spotify-aktier den senaste veckan. Precis som i Sverige för amerikanska finansanalytiker en diskussion om huruvida Spotify kan bli lönsamt. Företaget förväntas öka sina intäkter med 30 procent under 2018, samtidigt som utgifterna stiger i ungefär samma takt.

Bill Gurley på riskkapitalbolaget Benchmark trodde att Spotifys aktiekurs kommer att falla, eftersom investerare är osäkra på hur de ska hantera denna okonventionella metod för en börsnotering. Alex Barinka på Bloomberg varnade däremot för risken att befintliga aktieägare inte vill sälja aktien, vilket kan leda till en ohållbart hög aktiekurs.

Reaktionerna i USA präglas även av viss beundran över att Spotify överhuvudtaget lyckats med något som ingen trodde var möjligt på 2000-talet: att skapa ett globalt musikföretag som drar in miljardintäkter och konkurrerar med Silicon Valleys teknikjättar om underhållningsindustrin.

”Att driva ett digitalt musikföretag, om man inte är Apple eller Google, är en vansinnig idé. Faktumet att Spotify inte har kollapsat eller sålts visar att de redan slagit oddsen”, skrev Peter Kafka på tekniksajten Recode på Twitter.

