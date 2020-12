Spotifys nordiska vd: ”I ett bolag med framgång måste man vara snälla mot varandra”

Jenny Hermanson

Ålder: 38 år

Familj: Sambo och en nyfödd son, två bonusbarn.

Bor: I Varberg och i Stockholm

Utbildning: Jenny har en gymnasieutbildning och en halv högskoleutbildning i kommunikation och media.

Bakgrund: Hon har arbetat på Disneyland i Paris, på ett telemarketingbolag och som säljare på Microsoft innan hon började på Spotify 2009. Hennes första jobb var som säljare, därefter som marknadsförare. Innan hon blev vd var hon affärsutvecklare med stort ansvar för verksamheten, ”operations-delen”. Spotify har drygt 6300 personer anställda globalt, cirka 50 i Norden.

Bästa chefen enligt Jenny: Rak, ärlig och krass, men med förmåga att se vilken person man är. En chef som aldrig gör avkall på jämställdhetsfrågor.

Sämsta chefen enligt Jenny: En chef som aldrig ställer frågor eller lyssnar, utan som kommer med tips och råd som inte är efterfrågade. Jag vill ha en dialog.

En bra ledarutbildning. ”När jag blev chef över det team jag tidigare var en del av, hade vi hjälp av en utbildning där vi bland annat gav varandra konstruktiv kritik. Jag fick höra från de andra att de förväntade sig av mig att jag skulle sätta ner foten mer och ta ledarflaggan. Det har betytt jättemycket för mig”. Företaget med den utbildningen finns tyvärr inte längre.

Managementlitteratur: Ingen bok, men en podd. 'Invest like the best'. ”Jag blir inspirerad av att lyssna till hur olika ledare och innovatörer resonerar kring vad digitaliseringen innebär för dem och deras verksamheter.”

Så säger svenska fack om Spotify som arbetsplats:

Spotify har inget kollektivavtal och ingen klubb, vilket både Unionen och Sveriges ingenjörer är kritiska till. De menar att ledare ofta missar kritik och hur de anställda mår, om det inte finns fackliga representanter som kan förmedla det.

Så svarar Jenny:

”Kollektivavtal skulle inte gagna våra anställda, då vi har anställningsvillkor som är mer fördelaktiga än de som finns i marknadens kollektivavtal”.