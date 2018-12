Initiativtagare är Gesa Magnusson, tidigare ombudsman på Fastighetsanställdas förbund, ett av de fackförbund som organiserar städare. Bakom står branschorganisationen Städbranschen Sverige på ideell basis. Målet är tryggare och sundare arbetsplatser.

Städsektorn präglas av omfattande ekonomisk brottslighet, framhåller Gesa Magnusson. Stora pengar är i omlopp.

– Det är så in i baljan lönsamt, säger hon till tidningen Hotellrevyn.

– Det ser man på de domar som har kommit mot sådana här företag. Det är stora pengar at plocka in för den oseriösa skurken. Att de anställda ofta är utsatta spelar också in. Det gör det lättare för skurkarna.

Orsaken till att Gesa Magnusson startade tipsfunktionen är att det blir lättare att komma åt den osunda konkurrensen och arbetskraftsexploateringen med hjälp av kunskap från olika håll.

– Det kan vara uppdragsgivare som ser att prisbilden är fel, eller facket som får signaler om att det förekommer svartarbete eller enskilda städare som misstänker att en kollega får svart lön.

Tanken är att samla informationen till en mer heltäckande bild.

– Får vi signaler från olika håll är det ett tecken på att det här företaget bör vi titta närmare på.

Förebilden finns i Fair Play Bygg, byggbranschens i Stockholm samarbete mellan byggfack och byggarbetsgivare. Fair Play Bygg gör en första utvärdering och analys av sina tips och lämnar sedan information till berörda myndigheter. Bland andra Skatteverket, Polisen och Arbetsmiljöverket.

Här kan man tipsa om fusk i städbranschen

Läs även: Bra att BI äntligen fått upp ögonen för fusket