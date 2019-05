Starbucksmugg figurerade i ”Game of Thrones”

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

I den sista säsongens fjärde avsnitt ”The Last Of The Starks” syns en mugg från kaffekedjan Starbucks stå på ett bord framför den brittiska skådespelerskan Emilia Clarkes rollkaraktär Daenerys Targaryen.

Flera amerikanska medier rapporterar om upprörda reaktioner från seriens fans.

Varje avsnitt i serien beräknas kosta runt 15 miljoner dollar, motsvarande 144 miljoner kronor, att producera.