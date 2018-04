Starkt uppåt för Amazon i ökande näthandel

Uppgången är resultatet av en allt starkare näthandel och ökad efterfrågan på Amazons molntjänster, skriver nyhetsbyrån Reuters. Nettoomsättningen ökade till 51,04 miljarder USA-dollar, från 35,7 miljarder dollar för samma period 2017.

Nettoresultat gick upp till 1,63 miljarder dollar, eller 3,17 dollar per aktie, under det kvartal som ändade den 31 mars, jämfört med 724 miljoner dollar, eller 1,48 dollar per aktie, under samma period 2017.

För Amazons molntjänster, en digital infrastruktur som användare allt mer utnyttjar, ökade med 48,6 procent till 5,44 miljarder dollar. I den delen överträffade bolaget det resultat som vissa analytiker väntat sig.

USA:s president Donald Trump har i en rad inlägg på Twitter gått till hårt angrepp mot Amazon, det bolag som även äger Washington Post, en tidning som Trump räknar in bland ”fake news”-spridare.

Presidenten har bland annat sagt att han tycker Amazon betalar för lite i skatt, rapporterar TT.