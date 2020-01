Stefan Persson avgår från H&M – bolaget byter vd

”Min önskan är att det sker ett skifte på ordförandeposten vid kommande årsstämma, genom att Karl-Johan tar över min roll som styrelseordförande. Det är en naturlig förändring att jag efter mer än 20 år som ordförande lämnar över till Karl-Johan som varit vd i drygt 10 år, säger Stefan Persson i ett pressmeddelande.

Stefan Persson har varit ordförande för H&M under mer än 20 års tid.

”Jag kommer att vara en precis lika engagerad ägare som tidigare men utifrån en annan position än den jag har i dag. Dessutom är det en bra tidpunkt att göra denna förändring då vi levererar ökade resultat och har en stark position med många väl etablerade varumärken, miljontals kunder runt om i världen och god finansiell styrka”, uppger Stefan Persson, enligt Direkt.

Foto: Magnus Hallgren

Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank, säger att beskedet troligen överraskar de flesta:

– För något år, när försäljningen hade varit dålig i åratal, reste sig massor av röster kring detta men nu är det ingen som pratar om det längre. Det kommer som en blixt från en klar himmel, säger Maria Landeborn.

Samtidigt är läget bättre än på länge. Modekedjan har nyligen återhämtat sig efter stora problem.

– De lämnar ett bra resultat även om det som får mest uppmärksamhet är ordförande- och vd-biten. Men det goda resultatet och den vändning H&M nu bevisar att de gjort – att de är på rätt väg och har lyckats ställa om till de nya villkoren inom modebranschen – talar för att det var ett bra tillfälle att göra den här typen av stor rockad. Det är alltid bättre att göra en stor förändring när det går bra, säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

Helena Helmersson började på H&M 1997 som ekonom på inköpsavdelningen. Därefter hade hon olika roller inom inköp och produktion. Helena Helmersson var hållbarhetschef under fem år och därefter produktionschef baserad i Hongkong. Sedan drygt ett år tillbaka har hon varit operativ chef (chief operating officer) med ansvar för expansion, logistik, produktion, IT och Avancerad dataanalys/AI samt Insights and Analytics.

Vd:n Karl-Johan Persson föreslås som ny ordförande. Foto: Magnus Hallgren

– Jag känner mig trygg i att lämna över vd-rollen till Helena som är en erfaren och bra ledare som lever våra värderingar. Helena kommer att arbeta vidare på den plan som vi har satt för 2020 och framåt, säger avgående vd Karl-Johan Persson i pressmeddelandet.

Helena Helmersson har flera gånger hamnat högt på listan hos Veckans Affärer över näringslivets mäktigaste direktörer.

– Hon har helt klart ett stort förtroende hos storägarna familjen Persson, säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

Karl-Johan Persson har bett H&M:s finanschef Jyrki Tervonen att bli vd på Ramsbury Invest. Han kommer att tillträda sin nya roll på Ramsbury den 1 juli. Adam Karlsson, som för närvarande arbetar som head of controlling för H&M-varumärket, tar nu över som finanschef för H&M-gruppen.

Samtidigt med ledningsförändringarna redovisar bolaget en vinst före skatt på 5.403 miljoner kronor under det fjärde kvartalet i företagets brutna räkenskapsår. Motsvarande period föregående år gjorde bolaget en vinst på 4.352 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår samtidigt en bibehållen utdelning till aktieägarna på 9:75 kronor per aktie.

”Verksamheten uppvisar successiva förbättringar, att investeringarna (capex) minskar under 2020, att varulagersituationen förbättrats samt att bolaget har en fortsatt stark finansiell ställning med beaktande av kapitalstrukturmålet.

Omsättningen uppgick till 61.694 miljoner kronor, jämfört med 56.414 miljoner kronor ett år tidigare.

