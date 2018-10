Stigande vinst för Facebook – aktien sjönk

Facebooks vinst steg med nio procent till 5,14 miljarder dollar eller 1,76 dollar per aktie under tredje kvartalet. Vinsten var större än väntat under perioden som slutade den 30 september – i snitt hade analytikerna förväntat sig 1,48 dollar per aktie. Resultatet kan jämföras med 4,7 miljarder dollar i vinst under samma period i fjol (1,59 dollar per aktie).