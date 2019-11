Oscar Properties förlorar strid med Stockholms stad – får inte bygga ”Gasklockan”

Konflikten har gällt vem som ska betala för den sanering av mark som krävs för att bygga Gasklockan. Nu när lyxbyggaren inte betalat köpeskillningen på nära 600 miljoner kronor i tid har Stockholm stad beslutat sig för att häva avtalet med Oscar Properties.

– Bolaget och staden har olika syn på vad avtalet reglerar. Vi har en överenskommelse från 2014 där Oscar Properties tar på sig delar av markläggningen som behöver utföras i samband med att de ändå spränger för garage. Staden tar på sig att vi markrenar ner till berg, säger Staffan Lorentz, projektchef inom Stockholms stad.

Oscar Properties har haft stora ekonomiska problem sedan bostadsmarknaden bromsade in, framför allt i Stockholm, under hösten 2017. Bolaget valde nyligen att späda ut aktierna i en nyemission för att få in pengar. Flera stora, kända investerare går in med kapital för att rädda det krisande bolaget, däribland Peabgrundaren Erik Paulsson. Enligt Staffan Lorentz är ansvaret för marksaneringen något som bolaget har kommit på i efterhand.

– Det är detaljreglerat hur det ska gå till. Det har man sagt sig vara helt nöjd med. Vi har tecknat tilläggsavtal kring det där. Vad vi diskuterat under det senaste året är köpeskillingens storlek och när betalningen ska vara gjord. Föroreningarna är något Oscar Properties väljer att dra upp nu. Alla byggaktörer som exploaterar i Norra Djurgårdsstaden har samma förutsättningar, säger Staffan Lorentz, projektchef inom Stockholms stad.

Huset Gasklockan ska bli cirka 90 meter högt och innehålla 300 bostäder. Oscar Properties har startat försäljningen av 1-5-rumslägenheterna med planerad inflytt år 2022. Enligt Oscar Properties hemsida är samtliga bostäder bokade. Mäklarfirman Alexander White säljer de dyraste lägenheterna för drygt 14 miljoner kronor, kvadratmeterpriserna är omkring 78.000 -115.000 kronor per kvadratmeter.

Nu ska staden försöka hitta en annan aktör som kan följa den detaljplan som finns för bygget.

– Det är ett stort intresse för att bygga i Norra Djurgårdsstaden, så det finns förmodligen ett stort intresse även för det här projektet, säger Staffan Lorentz.

DN har sökt Oscar Properties för en kommentar. I ett pressmeddelande skriver företaget:

”Oscar Properties har med alla medel försökt komma till en konstruktiv dialog med staden men konstaterar att bolaget nu istället får ägna tid åt de rättsliga åtgärder som behöver vidtas gentemot staden på grund av den skada som Oscar Properties drabbas av i och med detta”, skriver Oscar Properties.

Beskedet mottogs positivt av börsen. Kursen steg med drygt 3 procent i den inledande handeln.

