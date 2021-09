Stockholmsbörsen återhämtar sig

I topp ligger Astra Zeneca, plus 2,8 procent, Getinge, plus 2,5 procent och Nordea, plus 2 procent.

Fast det är oro i världen. I Tokyo föll både Nikkei225 och Topix-indexen med 2,1 procent. Under tisdagskvällen föll ledande index på New York-börsen, S&P 500 backade 2,0 procent och Nasdaqs kompositindex föll 2,8 procent. Flera faktorer ligger bakom, bland annat räntenervositet och oro för den kinesiska ekonomin i spåren av fastighetsjätten Evergrandes kris.

Men i Europa återhämtar sig också börserna. Frankfurt ligger plus 1 procent, London plus 0,9 procent och Paris plus 1,2 procent