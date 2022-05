Stockholmsbörsen fortsätter upp

Bland storbolagen ligger Atlas Copco i topp, plus 4,7 procent, följt av Alfa Laval, plus 3,7 procent och Kinnevik, plus 3,3 procent.

I botten finns Astra Zeneca och Telia, minus 2,3 respektive 1,2 procent.

Även i Europa går det mest uppåt. Frankfurt plus 0,6 procent, och Paris plus 0,7 procent. London ligger strax under nollan.

I Asien steg börserna på måndagen. I Kina uppges antalet covidfall vara det lägsta på tre månader, vilket får marknaden på bättre humör. Restriktionerna i Shanghai och Peking lättas nu något.

Uppgångarna följer på fredagens stigande börser. Är det kanske början på en mer stadig uppgång framöver?

Under dagen håller de amerikanska börserna stängt på grund av helg, det är Memorial Day i USA.