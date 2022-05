Stockholmsbörsen lyfter efter Fed-besked

Det drogs en lättnadens suck på aktiebörserna efter den amerikanska centralbankens räntebesked under gårdagskvällen. Fed-chefen sa, efter att han höjt styrräntan med 0,50 procentenheter, att någon jättehöjning på 0,75 procentenheter inte är att räkna med framöver. Det fick USA-börsernas index att stiga över två procent.

Stockholmsbörsen, liksom övriga större Europabörser, hänger på. Efter en halv timmes handel har det breda OMXS-indexet stigit med 1,2 procent.

Uppgången är bred, samtliga aktier på listan över de mest omsatta ligger på plus. I täten syns molntjänstbolaget Sinch, plus fyra procent. Skanska återhämtar delar av gårdagens ras, plus tre procent.

En av morgonens stora vinnare utanför storbolagslistan är Readly, prenumerationstjänsten för tidningar, som rusar 20 procent efter att bolaget släppt sin kvartalsrapport. En annan vinnare är spelbolaget G5 Entertainment, som drar iväg 16 procent efter sin delårsrapport.