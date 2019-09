Stockholmsbörsen på nya rekordnivåer

Oron för handelskriget mellan Kina och USA skapade stor oro på världens börser i augusti med nedgångar som följd. Nu är bekymren som bortblåsta och på onsdagen var det breda omxspi-indexet uppe på nya historiska rekordnivåer.

I fredag förra veckan stängde indexet på kursrekordet 628,57 och tidvis var kurserna över denna siffra under onsdagen. Vid 14-tiden var börsuppgången 0,7 procent.

En förklaring till uppgången är att oljepriserna, som steg kraftigt efter drönarattacker mot oljeanläggningar i Saudiarabien i helgen, kommit ned. Halva den kraftiga prisuppgången på olja är återtagen sedan saudierna sagt att det mesta av den utslagna oljeproduktionen snart är tillbaka.

Kurserna påverkas också av förväntningar att den amerikanska centralbanken kommer att sänka räntan. Besked kommer klockan 20 i kväll.

Bäst bland storbolagen under onsdagen har medicinteknikbolaget Getinge gått, plus 2,4 procent. Även läkemedelsjätten Astra Zeneca går starkt, plus 1,2 procent.

Mot strömmen går framför allt investmentbolaget Kinnevik som fortsätter ner, minus 2,8 procent, efter gårdagens affärer där bland annat Millicom och delar av Zalando såldes av.

Läs mer: Börsen stark trots oro