Stockholmsbörsen sätter rekord – plus 32 procent

När bara några timmar återstår av fredagens börshandel har det breda OMXS-indexet lyft 1,2 procent och har därmed raderat det förra topprekordet från 5 augusti. Hittills i år har Stockholmsbörsen därmed stigit med drygt 32 procent.

Men Astra Zenecas resultatrapport fick ett svalt mottagande, aktien föll närmare fyra procent.

Desto starkare går Volvo Cars som hämtat ny fart efter en paus från den succéartade börspremiären härom veckan. Aktien är upp tio procent till 71:50 kronor under fredagen efter en ha gått starkt även under torsdagen.

En annan stor vinnare är Investor, plus 4-6 procent för både B- och A-aktien, sedan den sistnämnda lyfts in i MSCI:s globala index. Även investmentbolagskollegan Kinnevik stiger, plus 2,4 procent.

På morgonen meddelade Storytel att ljudboksföretaget köper amerikanska branschkollegan Audiobooks, aktien stiger nio procent.

En annan storvinnare är Powercell, plus 13 procent efter att bränslecellsbolaget släppt sin kvartalsrapport på morgonen.