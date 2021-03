Stoppet i Suezkanalen: 110 Ikea-containrar försenade

Containerfartyget MV Ever Given som fastnade på tvären i Suezkanalen den 23:e mars kunde under måndagen lossas efter att ha suttit fast i sex dagar. Enligt BBC väntade 369 fartyg under söndagen på att ta sig i genom passagen som förbinder Medelhavet med Röda havet och Indiska Oceanen.

The Guardian rapporterar att Ikea haft 110 containrar totalt på de fartyg som stått still med en del av dem på just det 400 meter långa och 200.000 ton tunga MV Ever Given.

– Blockeringen av Suezkanalen är ytterligare en begränsning för en redan utmanande och instabil situation för globala försörjningskedjor som orsakats av pandemin, säger en talesperson för Ikea till The Guardian.

Utöver Ikea drabbades den nederländska tetillverkaren Van Rees hårt med 80 containrar te som strandades. För företagen som valt att ta rutten förbi Goda hoppsudden, runt hela Afrika, förväntas minst sju dagars extra restid.

Innan fartyget kunde lossas beräknades värdet på allt gods som stod stilla runt kanalen till mellan 3 och 9,6 miljarder dollar. Utöver varor försenades elva fartyg från Rumänien med cirka 130.000 boskap. Tre team av veterinärer och extra djurfoder fick sändas in från Egypten.

Enligt nyhetsbyrån Reuter uppger Kanalmyndigheten att trafiken ska kunna släppas på inom kort.