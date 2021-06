Stora bostadsrätter ikapp ettorna i kvadratmeterpris

Generellt brukar ettor vara dyrare per kvadratmeter än större lägenheter men den regeln börjar sättas på prov i flera kommuner i landet. Nya uppgifter från Svensk Mäklarstatistik visar att gapet i pris per kvadratmeter mellan ettor och lägenheter med fyra eller fler rum har sjunkit rejält i flera kommuner sedan förra året.

Snittpriserna i hela Sverige från januari till maj 2021 jämfört med samma period 2020 visar på en prisökning med åtta procent bland ettor och elva procent bland lägenheter med fyra eller fler rum.

Men i flera kommuner i landet har skillnaderna varit mycket större. Störst förändring har skett i Nacka och Järfälla kommun. I Nacka steg priserna på ettor med tre procent men 21 procent på större bostadsrätter. I Järfälla var prisökningen en procent på ettor och 20 procent på större bostadsrätter.

I Malmö, Eskilstuna och Skövde finns de tydligaste utstickarna. Här har lägenheter med fyra eller fler rum till och med blivit dyrare per kvadratmeter än ettor vilket är unikt.

– Det är städer med relativt billiga bostadspriser så förklaringen kan vara att prisökningarna ändå varit överkomliga för köparna, säger Hans Flink, försäljnings- och affärsutvecklingschef Svensk Mäklarstatistik.

Tittar man på Stockholms stadsdelar finns samma fenomen i Vasastan/Norrmalm där en etta i snitt kostat 110.837 kr per kvadratmeter under 2021 och en lägenhet med fyra rum eller fler, 111.806 kr per kvadratmeter.

Under året har priserna på villor ökat i rekordtakt och nya krav på större ytor i och med pandemin och hemmajobbande har angetts som en stor orsak. De kommuner som Svensk Mäklarstatistik nu rapporterar haft störst ökning i priserna på lägenheter med fyra eller fler rum är generellt de kommuner där villorna redan är väldigt dyra.

– Om man köpte en villa i en Stockholmsförort för ungefär fem år sedan har man i princip bott gratis då värdeökningen kan täcka både räntorna och boendekostnaderna, säger Hans Flink.

Eftersom villapriserna har stigit rekordartat gör det att fler familjer som vill flytta till en större bostad inte längre har råd med ett hus utan satsar på en större bostadsrätt i stället, enligt Hans Flink.

Denna ökade efterfrågan på större bostadsrätter gör sig till känna i prisökningen. Nacka kommun och Järfälla kommun är de tydligaste exemplen på detta. På ett år har de större bostadsrätterna ökat 19 procentenheter mer i pris än ettorna där.

– Om man tar Nacka som exempel så är det inte konstigt då husen där i regel är väldigt dyra. I och med de rekordstigande villapriserna har väldigt få råd att köpa hus där och man vänder sig mot en större bostadsrätt i stället, säger Hans Flink.